Se abrieron las inscripciones para participar de la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná

Se abrieron las inscripciones para la quinta edición de la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná.

Maratonistas, runners y corredores amateurs y aficionados, ya pueden inscribirse para la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná. El evento se llevará a cabo el 21 de febrero con dos distancias: 10 km competitiva y 5 km competitiva y recreativa, abriendo en ambos casos el calendario provincial oficial de competencias atléticas de este tipo.

Las inscripciones se pueden realizar en forma digital en:

Para tener en cuenta a la hora de la inscripción

-Aquellos corredores menores de 16 años, deberán contar con la autorización de uno de los padres, tutor o encargado acreditado.

-Completar los formularios de deslinde, apto físico y autorizaciones correspondientes.

-El costo de la inscripción será de $8000 en general, y de $16000 con la inclusión de la remera de la carrera más el Kit con diferentes productos.

El pago se deberá realizar y acreditar a través de la misma página.

Datos de la prueba

El evento se llevará a cabo el sábado 21 de febrero con dos distancias, 10 km competitiva y 5 km competitiva y recreativa, abriendo en ambos casos el calendario provincial oficial de competencias atléticas de este tipo.

El atardecer de la época de verano le da un marco excepcional a la propuesta organizada por la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Deportes, que formará parte de diferentes acciones deportivas, turísticas y recreativas que buscan posicionar a nuestra ciudad dentro de la agenda deportiva del país.

La carrera tendrá como escenario de largada y llegada el Balneario Thompson, recorriendo las calles de la ciudad de la zona de Puerto Nuevo, Costanera y borde costero, siendo la hora de largada el de las 20.

En tanto que desde la organización se informó que el cupo máximo de inscripciones será de 2000 participantes.

Entrega de Kits

La entrega de kits se realizará el viernes 20 de febrero, debiendo presentarse con DNI original o copia, de 8 a 16, en Open Club, ubicado en Augusto Bravard 276 Zona Complejo Balneario Thompson.

Solamente aquellos corredores y corredoras que lleguen de otras ciudades de residencia, podrán retirar su kit el mismo día de la carrera de 9 a 13 en Open Club.

Por otra parte, nuevamente, esta edición asume el desafío iniciado en la edición anterior de constituirse como una carrera sostenible. Para esto se propone la sostenibilidad a partir de acciones como:

-Medición de la huella de carbono para los concurrentes.

-Promoción del uso del transporte sostenible para llegar al lugar – transporte público, bicicletas públicas o privadas.

-Se establece un circuito con iluminación 100% Led.

-Medallas “finisher” de material reciclado.

-Recomendar el uso de botellas plásticas propias y reutilizables .

-Propiciar el cuidado y mantenimiento de la limpieza en los lugares utilizados.