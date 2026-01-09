Se pone en marcha el Premate Cebadores, camino a la 35ª Fiesta Nacional del Mate

La Municipalidad de Paraná puso en marcha el Premate Cebadores, una instancia previa del tradicional Concurso de Cebadores que forma parte del camino hacia la 35ª Fiesta Nacional del Mate. La propuesta está dirigida a quienes deseen participar de esta competencia vinculada a la tradición del mate y el arte del buen cebar. El certamen se desarrollará en distintos espacios públicos de la capital entrerriana, en el marco de los Festivales Populares de Verano.

La primera ronda del certamen se realizará en el marco de los Festivales Populares de Verano, con encuentros abiertos al público (previa inscripción) en distintos puntos de la ciudad:

9 de enero - Parque Lineal Sur

16 de enero - Anfiteatro Linares Cardozo (San Agustín)

23 de enero - Miradores de Bajada Grande

30 de enero - Parque Gazzano

El Concurso de Cebadores es uno de los momentos más esperados dentro de la Fiesta Nacional del Mate y se destaca por poner en valor el saber popular vinculado a la preparación del mate. En cada instancia, los competidores deberán demostrar su habilidad para lograr un mate bien cebado, evaluado tanto por su sabor como por la correcta textura y durabilidad de la yerba. Al finalizar cada jornada preliminar, se seleccionarán ganadores que avanzarán a las instancias finales del certamen.

En esta edición, el concurso contará con un total de seis jornadas preliminares, de las cuales surgirán los participantes que competirán en las finales, previstas para los días 6 y 7 de febrero de 2026, en el predio principal de la Fiesta Nacional del Mate.

Los premios serán un viaje a Río de Janeiro para el primer puesto y un viaje a Bariloche para el segundo.

Inscripciones aquí.

Conocé las bases y condiciones.