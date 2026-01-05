Vélez abrió las negociaciones con Almería para repatriar al entrerriano Robertone

Vélez Sarsfield abrió negociaciones con Almería de España para incorporar al mediocampista Lucas Robertone, quien surgió de las inferiores del Fortín, fue pretendido por Boca Juniors y River Plate en anteriores mercados de pases. El entrerriano jugó apenas tres de los 22 partidos que disputó en la actual temporada el conjunto español, que compite en la Segunda División.

Robertone, nacido en Concordia hace 28 años, debutó y jugó 73 partidos con la camiseta del conjunto de Liniers (12 goles), hasta que en octubre de 2020 fue transferido al club europeo a cambio de 3.400.000 euros por la mitad del pase.

Desde entonces, fue una pieza importante en el Rojiblanco. En total, disputó 155 partidos, marcó 11 tantos, repartió 23 asistencias y se convirtió en uno de los pilares del equipo. Sin embargo, el descenso del equipo en la temporada 2024 cambió su realidad.

El catalán Rubi tomó las riendas del equipo y el entrerriano prácticamente no tuvo oportunidades. Pasadas 20 fechas de la vigente edición de la segunda división, en la que Almería está tercero, apenas participó durante 28 minutos, en la victoria por 3-2 ante Granada.

Ante esta situación, el Fortín buscó repatriarlo, pero tendrá adversarios en su intención de repatriar al jugador, quien tiene contrato hasta junio de 2028 con la institución Indálica. Independiente lo buscó en este mercado de pases, pero finalmente se bajó de la pelea.