Patronato derrotó a Oro Verde y estiró su ventaja desde lo más alto

El Rojinegro se afianzó en lo más alto de la tabla de posiciones del Clausura.

Patronato goleó a Oro Verde en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y consolidó su liderazgo en el Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Este martes, el equipo dirigido por Marcelo Candia y Leonardo Ferrero se impuso por 4 a 1 en el marco de la 13ª fecha de la Copa de la LPF.

Los goles fueron obra de Valentín Villarreal, Leonel Bolzán (en dos ocasiones) y Tobías Zorzoli. Por su parte,Mateo Villagra descontó para el equipo de la Ciudad Universitaria.

De esta manera, el equipo de barrio Villa Sarmiento alcanzó los 32 puntos en lo más alto de las posiciones. Sacó más ventaja sobre su escolta, ya que Don Bosco le ganó a Peñarol por 2 a 0 en el estadio Carlos Frederick de la Avenida, con dos tantos de Tomás Albornoz. Así, el Salesiano alcanzó los 24 unidades.

Además, Belgrano se impuso por idéntico marcador a Los Toritos de Chiclana con las conquistas de Eric Retamal y Agustín Fontana en barrio San Roque.

En tanto que Instituto se quedó con el clásico por 2 a 0 ante San Benito en Villa Uranga, gracias a los goles de Juan Cruz Ríos y Facundo Piacenza. Por su parte, Camioneros derrotó 2 a 1 a Universitario, como visitante.

La fecha se completará este miércoles a partir de las 19 en el estadio Luis Renaud con el cruce entre Neuquén y Sportivo Urquiza, dos de los representantes de la LPF en el Torneo Regional Federal Amateur.

Cabe recordar que la programación comenzó el lunes con la victoria de Argentino Juniors ante el último campeón, Atlético Paraná, por 2 a 0.

Posiciones: Patronato 32; Don Bosco 24; Peñarol 22; Neuquén 20; Sportivo Urquiza e Instituto 19; Belgrano 17; Oro Verde 16; Atlético Paraná 16; Camioneros y Argentino Juniors 15: Palermo y Universitario 12; San Benito 9; Los Toritos 1.