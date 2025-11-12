Por la Liga Argentina de Básquet, Central Entrerriano se lució en su casa frente a Unión de Mar del Plata.

En Gualeguaychú, Central Entrerriano venció por 104 a 84 a Unión de Mar del Plata, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. de esta manera, el equipo del sur entrerriano alcanzó su segunda victoria en la competición.

El equipo entrerriano fue superior siempre a su rival. Aprovechó una defensiva permeable y una ofensiva con 17 pérdidas, para no dar respiro a lo largo de los cuatro cuartos.

El conjunto local se recuperó luego de su cruce con Racing de Avellaneda. Los dirigidos por Martín Pascal dominaron todos los cuartos, logrando llegar a los tres dígitos. Central aprovechó los errores de la visita y logró sacar ventaja desde un primer tiempo.

Su capitán, Mario Ghersetti, fue la figura en esta ocasión. Aportando su larga experiencia con 24 de valoración, 20 puntos y cuatro rebotes.

Ahora el Rojinegro emprende viaje hacia la provincia de Santa Fe, donde lo espera el club Provincial de Rosario para enfrentarse en su cancha el día jueves.