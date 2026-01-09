Básquet: Tomás de Rocamora arrancó el año con una caída

Frente a su gente, Tomás de Rocamora arrancó el año con una caída, fue ante Pergamino Básquet.

En Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora perdió en el primer partido del año 84-82 (77-77) frente a Pergamino Básquet, en tiempo suplementario, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El próximo lunes el Rojo volverá a jugar y recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca.

La figura excluyente del juego fue Nicolás Rodríguez con un doble doble de 25 puntos y 10 rebotes, además de cuatro asistencias y cuatro recuperos. En el local el destacado volvió a ser Juan Ignacio Fernández, esta vez con 26 unidades para ser el goleador del juego.

Cambió el año, pero no cambiaron algunas cosas para un Rocamora que repitió errores de partidos anteriores y nuevamente se nubló a la hora de tener que cerrar un juego de local. Tuvo cosas positivas también porque si bien en el primer cuarto estuvo 12 puntos abajo en el segundo se mostró mucho mejor y quedó 12 puntos arriba. Sin embargo, se quedó sin nafta cuando las papas quemaron y el rival no lo perdonó.

Las acciones en el Paccagnella

El base Juan Martín Bello hizo de las suyas en el arranque para que la visita saque las primeras diferencias de un primer cuarto que se cerró 22-26. De la mano de Juani Fernández el local respondió en el segundo y se fue en ganancia 49-39.

Tras el descanso otra vez llegaron los triples de Bello para cargar de nervios a un Rocamora que perdió juego y siguió dependiendo de los puntos de Fernández. En un contexto de paridad absoluta el trámite quedó 68-63 de cara a los 10 minutos finales.

Y en esta parte de la noche fue adonde a Rocamora se le perdieron las ideas y donde casi también pierde el partido porque Rodríguez, que venía metiéndola de todos lados, clavó un triplazo que dejó el marcador 75-77 con 36 segundos por jugar.

De todas formas, Maeso alcanzó a darle la igualdad a Rocamora que incluso defendió bien, recuperó la bola, pero Fernández corrió la cancha sin mirar el reloj y desperdició la chance de asegurar el festejo.

En la prórroga Rocamora se notó más nervioso todavía, de las veces que fue a la línea empezó a flaquear y del otro lado no pasó lo mismo. Aun así, llegó con vida al cierre, pero tampoco estuvo preciso y arrancó el año con el pie izquierdo.