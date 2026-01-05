Básquet asociativo: después de una extensa carrera, Lisandro Ruiz Moreno regresa a Talleres

En las últimas horas se conoció que Lisandro Ruiz Moreno decidió volver a Talleres, el club donde se formó y dio sus primeros pasos deportivos. El paranaense optó por pegar la vuelta tras una extensa trayectoria en el básquet profesional, que incluyó pasos por distintas instituciones de la ciudad y del país, además de una experiencia en el exterior. La decisión representa no solo un refuerzo de jerarquía para el equipo, sino también un regreso cargado de valor simbólico.

A lo largo de su recorrido, Ruiz Moreno se destacó en equipos como Echagüe, donde integró el plantel que disputó la última edición de la Liga Nacional. Además, tuvo una etapa universitaria en Estados Unidos, compitiendo en el básquet universitario y sumando experiencia internacional.

En los últimos años, el base defendió los colores de Paracao, con el que disputó dos Ligas Provinciales y fue protagonista del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet en 2025. En ese certamen, el equipo del sur de la ciudad alcanzó la final, donde cayó ante Ciclista.

Un regreso con doble rol

Su vuelta a Talleres no se limitará únicamente al rol de jugador. También formará parte del staff técnico, donde desarrollará una versión ampliada de su proyecto Sembrando Huella, una iniciativa que busca acercar herramientas de la psicología a los jugadores de las divisiones inferiores.