Súper Rugby Américas: Capibaras XV debutará ante el tricampeón Peñarol

La franquicia del Litoral será local el 23 de mayo en Paraná.

El debut profesional del rugby en el Litoral ya tiene fecha y rival de peso. El primer equipo profesional de la región, Capibaras XV, recibirá al poderoso Peñarol de Uruguay en su presentación absoluta en el Súper Rugby Américas. El encuentro será el partido inaugural de la temporada y está programado para el viernes 19 de febrero a las 19 en el Hipódromo de Rosario.

El rival de la franquicia litoraleña será el equipo más laureado del rugby continental, ya que Peñarol ostenta tres títulos, siendo el máximo campeón del Súper Rugby Américas. Además, el equipo uruguayo llegará a Rosario con gran parte de la base de su selección nacional que logró la clasificación al Mundial de Rugby 2027.

La franquicia, que representa la conjunción de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, buscará llevar al plano profesional el éxito y la consolidación alcanzados por el Torneo Regional del Litoral, considerado el más importante del interior del país tras 25 ediciones.

Capibaras XV ha adoptado una estrategia de localía regional que subraya su sentido de pertenencia. Es el único equipo que hará de local en todas las ciudades cabecera de la región que representa: Rosario, Santa Fe y Paraná.

Posterior al histórico debut, el equipo dirigido por Nicolás Galatro continuará con su agenda regional, recibiendo a Cobras XV de Brasil en la provincia de Santa Fe. Este segundo encuentro se disputará el sábado 28 de febrero en la capital provincial.

El primer partido en Entre Ríos para los Capibaras XV será el sábado 23 de mayo, desde las 16, en Paraná, donde recibirán al equipo chileno Selknam.

El fixture completo: