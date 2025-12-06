Patronato perdió en los penales y es subcampeón de novena división

Patronato se puso en ventaja con el tanto de Jonás Montero, pero no aguantó.

En el estadio Plaza Manuel Anselmo Ocampo de Villa María, Córdoba, la novena división de Patronato protagonizó este sábado la Final Nacional de las formativas de AFA. Su rival fue Arsenal en un encuentro que midió al campeón de Buenos Aires con el campeón del interior.

Después de consagrarse como campeón del interior al superar a Gimnasia de Mendoza en la final por 2-0, el conjunto entrerriano se hizo acreedor del boleto a la definición en Córdoba. El Arse, por su parte, perdió ante Los Andes por 1-0 en la última fecha en condición de visitante, pero mantuvo la cima del campeonato con 52 puntos y se quedó con la Zona Metropolitana.

Para este partido, los elegidos de Diego Ramírez fueron: Ángel Sánchez; Geremías Soria, Mateo González, Bruno Soria, Nicolás Escobue; Luciano Scandolo, Alan Morello, Santino Moreyra, Lisandro Martínez; Jonás Montero y Nehemías Sánchez.

En el banco esperaron por su chance Thiago Zapata, Thiago Taborda, Ulises Scipioni, Bautista Aime, Radames Soberon, Quimey Moyano y Kevin Yancovich

En el partido los goles llegaron rápido. A los nueve minutos se puso en ventaja el Rojinegro con el tanto de Jonás Montero. Fue luego de un balón largo del arquero que peinó un jugador del Arse y le quedó a Nehemías Sánchez. El atacante punteó la pelota y habilitó la carrera por derecha de Jonás Montero, que definió con potencia y contra el poste izquierdo para el 1-0 parcial.

El empate llegó poco después. Fue un centro enviado al área desde la derecha que peinaron en el primer palo el que dejó la chance en los pies de Teo Pereyra, que con una volea metió el balón contra el poste izquierdo. A los 15 estaban 1-1.

De allí en más intercambiaron ocasiones de riesgo en lo que quedó del primer tiempo y todo el complemento. Fue en la segunda mitad que el Patrón mereció algo más a partir de la buena labor ofensiva de Luciano Scandolo, pero no pudo ser. Fue empate y penales.

En la tanda comenzó pateando el Patrón. Quimey Moyano intentó picar el penal, pero el arquero del Arse se quedó en el medio y lo paró sin mayores dificultades. Luego convirtieron consecutivamente todos los futbolistas hasta que llegó el turno de Lisandro Martínez en el quinto penal del Rojinegro.

La ejecución del mediocampista fue hacia el costado izquierdo, pero el arquero del equipo de Sarandí adivinó la intención y contuvo el remate. No pudo ser para Patronato, que cayó 4-3 en los penales luego de empatar por 1-1 en los 70 minutos de juego.