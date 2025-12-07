Hockey: los “Leoncitos” no pudieron con España e irán por el tercer lugar

Argentina cayó en las semifinales ante España y aspira a llegar al tercer lugar.

En el estadio Mayor Radhakrishnan ubicado en Chennai, Tamil Nadu, India, la selección argentina de hockey masculino junior jugó las semifinales del Campeonato Mundial 2025. Su rival fue España en un partido que definió al primer finalista del torneo.

En un duro encuentro, España consiguió adelantarse con el tanto de Mario Mena tras un córner corto mientras transcurría el séptimo minuto del partido. Argentina consiguió la igualdad por la misma vía cuando transcurría el sexto minuto del segundo cuarto por medio de la definición de Juan Fernández.

La paridad se mantuvo durante gran parte del juego. Recién a menos de cinco minutos del final llegó el gol que definió el partido. Albert Serrahima anotó para el seleccionado español que luego aguantó los instantes finales del encuentro para quedarse con el boleto hacia la final.

El rival en la definición por el título saldrá del duelo entre el anfitrión, India, y Alemania. Quien venza jugará contra España por el título; quien pierda afrontará el partido por el tercer lugar ante el seleccionado argentino.

El plantel argentino dirigido por Juan Gilardi se compone por: Lorenzo Somaini, Nicolás Rodríguez, Lautaro Martínez, Tomás Ruiz, Mateo Serrano, Teo Barrena, Joaquín Ruiz, Mateo Torrigiani, Matías Andreotti, Bruno Correa, Juan Fernández, Luca Dulor, Thiago Zalazar, Santiago Fernández, Lucas Boretti, Juan Boretti, Federico Hanselmann y Facundo Falchetto.