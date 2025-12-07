Patronato venció a Atlanta y es el campeón nacional en cuarta división

En el estadio Plaza Manuel Anselmo Ocampo perteneciente a Alumni de Villa María, Patronato jugó la final nacional de la cuarta división en el campeonato de formativas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Luego de la caída de la novena en la final ante Arsenal, la cuarta categoría del Patrón fue en búsqueda de retener el título. Su rival fue Atlanta, equipo que se impuso en la Zona Metropolitana. Para llegar a la final, Patronato tuvo que vencer a Gimnasia de Mendoza por 1-0; mientras que el equipo de Villa Crespo se impuso en la tabla con 51 puntos luego de una victoria por 3-1 ante Quilmes que le dio la clasificación a esta definición.

En el partido por el título, Marcelo Candia puso en cancha a: Giovani Canaglia; Francesco Valente, Emiliano Dutres, Enzo Galli, Alejandro Leiva; Santino Bizai, Francisco Lencinas, Alejo Miró, Tobías Sosa; Ignacio Giacinti y Facundo Quiñones.

En el banco de suplentes esperaron por su chance Sebastián Miño, Thiago Vera, Valentín Herlein, Valentino Gassmann, Santiago Garrone, Tobías Zorzoli y Genaro Aumassanne.

A los 10 minutos del primer tiempo llegó el gol de Alejo Miró que puso en ventaja a Patronato. Fue luego de un lateral enviado en forma de centro desde el costado izquierdo que rechazó el fondo del Bohemio. El balón le quedó a Miró, que controló hacia el centro y sacó un remate cruzado de derecha para poner el 1-0 parcial.

Tan solo seis minutos más tarde llegó el segundo gol para el Patrón. Miró tomó el balón por izquierda, superó a su marcador y enganchó en diagonal hacia el centro. Luego de un par de pasos hacia el área, el mediocampista sacó un potente disparo que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco Auriazul. Golazo del mediocampista que ya sumó minutos en Primera División para el 2-0 a los 16.

Después de varios minutos de intentarlo, el Bohemio llegó finalmente al descuento. Fue luego del intento de un pase largo que se desvió en el camino y cayó en la posición de Matías Ibarra por el costado derecho, dentro del área grande. El atacante se acomodó y definió de zurda, colocando el balón en el costado derecho de Canaglia para el descuento a los 36. Con el 2-1, el partido volvía a ponerse a tiro para el equipo bonaerense. Así se fueron al descanso.

Pero en el complemento no tardó en llegar el tercer gol del Patrón. Fue a los ocho minutos, luego de un tiro de esquina jugado desde el costado derecho que rechazó el fondo del Bohemio. El balón quedó en el borde del área y luego de dos toques de jugadores del Patrón le quedó a Ignacio Giacinti, que definió con una tijera que se metió por el costado izquierdo del arquero de Atlanta para el 3-1 parcial.

Aunque el equipo bonaerense buscó por sus medios alcanzar el descuento, tuvo dificultades para generar ocasiones claras de gol. Eso llegó recién sobre el final. Fue a los 47 cuando un centro de Ibarra cayó en la posición de Maximiliano Canchi, que ganó en el aire y bajó el balón para Tiziano Gauto. Un nuevo cabezazo del atacante venció a Canaglia y se transformó en el 3-2, pero no hubo tiempo para más.

Al igual que en 2024, Patronato cerró el año de la mejor manera con el título en cuarta división.