Periodista de Paraná lanzó una rifa para poder operarse y recuperar parte de su visión

La periodista paranaense Camila Gómez impulsa una rifa solidaria para costear una cirugía de cataratas que podría mejorar la escasa visión que conserva en su único ojo funcional.

Sin trabajo y con una pensión por discapacidad en trámite, explicó en Puro Cuento por Radio Plaza que debió recurrir a la ayuda de la comunidad para afrontar el tratamiento, cuyo costo supera los 2,6 millones de pesos.

La comunicadora contó que nació prematura, lo que le provocó retinopatía del prematuro. A raíz de esa condición, perdió completamente la visión del ojo izquierdo y el derecho quedó afectado por glaucoma, miopía, astigmatismo y debilitamiento de la córnea.

En el último tiempo, el cuadro se agravó por la aparición de cataratas. “Me está afectando toda la visión, la poca que tenía, porque estoy viendo solamente manchas”, explicó.

La intervención será realizada por el especialista Javier Maldacena, en el Centro de Ojos Paraná. Según detalló, la operación consistirá en retirar las cataratas y, si las condiciones lo permiten, implantar un lente intraocular que le permitiría mejorar la visión cercana. “Es una sola jugada”, sostuvo.

Gómez señaló que intentó acceder a la cirugía en el sistema público, pero le informaron que, debido a la complejidad del caso, no podían realizar la intervención.

Además, indicó que actualmente no cuenta con cobertura médica, ya que la pensión no contributiva por discapacidad aún está en trámite. “No tengo obra social y la cirugía por catarata sale más de dos millones de pesos. Entonces, no me quedó otra que salir y pedir ayuda”, expresó.

La periodista trabajó en medios gráficos y actualmente colabora con el semanario El Telégrafo Entre Ríos. Sin embargo, relató que el avance de la enfermedad impactó en su desempeño laboral hasta quedar sin empleo.

También describió las dificultades cotidianas que enfrenta para movilizarse en la ciudad, especialmente en el transporte público, donde señaló la falta de señalización accesible y la ausencia de sistemas inclusivos para personas con discapacidad visual.

La rifa solidaria contempla premios aportados por emprendedores locales y el sorteo se realizará el 21 de febrero por la Lotería nocturna de Entre Ríos.

Los números tienen un valor de 4.000 pesos y pueden adquirirse a través de sus redes sociales (@soycamigomez) o mediante contacto directo (3435093240).

Mientras avanza la campaña solidaria, Gómez remarcó que "enfrentó una carrera contra el tiempo, ya que la cirugía debería concretarse en el corto plazo para evitar un mayor deterioro visual".

Fuente: PlazaWeb