Goldenberg dejó Israel tras la guerra: “Me vine a Madrid para darle más tranquilidad a mi familia”

El conflicto en Medio Oriente tiene al mundo en alerta. Los bombardeos en Irán e Israel no cesan y la preocupación es cada vez más grande. En este entorno bélico, el paranaense Lucas Goldenberg contó su situación y cómo vive este momento.

El basquetbolista ex Estudiantes y Sionista de Paraná hace cuatro temporadas juega en la Liga de Israel, la cual naturalmente por el conflicto de Medio Oriente se detuvo. Goldenberg decidió irse de Israel y se instaló por el momento en Madrid a la espera de cómo continuará su carrera.

“Estoy en Madrid desde el sábado. El día anterior, el viernes pasado, el club me sacó un pasaje para cruzar a través de Jordania y después al otro día, a la mañana viajé desde ahí hasta Madrid”, relató.

Y agregó: “Estoy acá esperando novedades. La verdad no hay muchas en este momento, entonces es un momento de incertidumbre. Estoy viendo si me quedo acá esperando a que se resuelva un poco o si me dan los días para volver a Argentina también”.

En entrevista con el programa Buenas Noches que se emite por Canal Once, el paranaense contó que su equipo se encontraba en plena temporada cuando comenzaron a agravarse los enfrentamientos.

En un primer momento, el jugador decidió permanecer en el país para evaluar la situación. “Primero la mayoría de los extranjeros que juegan conmigo se fueron a los dos o tres días. Decidí quedarme para ver si se resolvía porque uno, lamentablemente, se acostumbra a ese tipo de cosas”, señaló.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. “No quería apresurarme a salir, pero cuando vi que no solo que no se resolvía, sino que incrementaba el conflicto, dije ‘me parece que es momento de irme como para estar un poco más tranquilo y para darle más tranquilidad, sobre todo a mi familia’”, agregó.

Instalado temporalmente en la capital española, el basquetbolista encontró contención en amigos cercanos mientras define sus próximos pasos. “Elegí también acá venir a Madrid porque tengo un gran amigo que está viviendo acá con su mujer y siempre que ha pasado algo, levantó el teléfono y me dice, ‘Sabes que acá en mi casa tenés lugar’”, contó.

A la espera de definiciones sobre la continuidad del torneo, el paranaense que juega en Israel no descarta regresar temporalmente a Argentina hasta que el panorama en Medio Oriente se aclare.