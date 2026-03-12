Balances del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante: Gieco aclaró que no apuntaba al diputado Aranda

El intendente de Diamante, Ezio Gieco (Vecinalismo en Juntos), aclaró que sus dichos durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante no estuvieron dirigidos al diputado provincial Lénico Aranda (UCR-Juntos), luego de la interrupción que protagonizó el legislador durante el discurso.

El episodio ocurrió el martes, cuando el jefe comunal repasaba la situación del tradicional Festival de Jineteada y Folclore de Diamante y mencionó la falta de balances de ediciones anteriores. "¿Qué hacían con el dinero?, se chorearon el dinero del Festival de Jineteada y Folclore", afirmó Gieco. En ese momento, Aranda —quien fue intendente de la ciudad entre 2015 y 2019— levantó la mano y lo interrumpió para manifestar que no iba a permitir que se afirmara algo así, asegurando que él tenía los balances.

Consultado luego por el programa radial Un Martillo para darle forma de Radio Plaza, Gieco explicó que sus palabras fueron malinterpretadas y que la referencia no estaba dirigida al actual diputado. “El diputado Aranda se sintió tocado, pero claramente yo con la manifestación no apuntaba a él”, sostuvo el intendente. Según explicó, su intervención en el Concejo fue parte de un balance general de la gestión y de las proyecciones para este año.

Durante su discurso, el jefe comunal repasó obras y proyectos en marcha, como la compra de un camión compactador, trabajos de pavimentación, reparaciones de calles y la reconstrucción de la bajada del puerto, una obra que —según señaló— requirió una inversión superior a los 250 millones de pesos debido a deficiencias detectadas.

En ese contexto también se refirió al festival, uno de los eventos más importantes de la región, y presentó un resumen de los números de las ediciones realizadas durante su gestión. Según indicó, el último festival tuvo una recaudación aproximada de 1.335 millones de pesos y gastos por 802 millones, lo que dejó un saldo positivo cercano a los 534 millones. Gieco remarcó además que los balances de las ediciones 2023, 2024 y 2025 están cerrados y publicados en el Boletín Oficial municipal.

Respecto de la polémica frase pronunciada en el recinto —cuando planteó qué había pasado con el dinero de festivales anteriores—, el intendente insistió en que se trató de una pregunta vinculada a gestiones previas. En ese sentido, indicó que el destinatario de sus cuestionamientos era el exintendente peronista Juan Carlos Darrichon. “Yo hice una pregunta. Si alguien tiene los elementos para responderla, que lo haga. A mí realmente me interesa saberlo”, concluyó.