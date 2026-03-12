Por cuarta vez, allanaron un búnker de narcomenudeo en el barrio Lomas del Mirador II de Paraná

Un sitio muy precario con un sistema de monitoreo con cámaras de seguridad, fue allanado por la Policía en horas de la tarde de este miércoles. Secuestraron cocaína fraccionada y detuvieron a un hombre.

Fue la cuarta vez que Drogas Peligrosas investigó y desbarató la actividad delictiva en este punto de venta de drogas ubicado en el barrio Lomas del Mirador II de Paraná. Luego de los dos primeros procedimientos, volvía a ser ocupado por un narco que puso a sus empleados a atender a toda hora.

En esta última oportunidad se informó el secuestro de 51 envoltorios de cocaína, con un peso de 7,7 gramos, dos de marihuana (1,7 gramos), dos bolsas más de este vegetal que pesó 93,9 gramos, plata que el vendedor intentó quemar y logró parcialmente (75.900 pesos), además de 4.032.500 pesos en otro sitio.

También se incautaron seis celulares, y el sistema de monitore que constaba de dos DVR, monitor de PC y nueve cámaras de vigilancia. Además, había una salamandra, una puerta de metal, una garrafa de 10 kilos con manguera y soplete.

En el marco del procedimiento policial hubo otros dos allanamientos: uno en barrio El Morro y otro en calle Hernandarias, de la capital provincial.

Se dispuso además el secuestro de un auto VW Bora, un pendrive y otros elementos de interés para la causa. Ocho personas fueron identificadas y dos hombres terminaron detenidos. El fiscal Santiago Alfieri dispuso la clausura del local.

Siete detenidos en el barrio Macarone

En el barrio Macarone de Paraná, donde también van cambiando los nombres del narcomenudeo, hubo dos allanamientos con un total de siete detenidos. Los procedimientos se desarrollaron durante la noche de este miércoles, a cargo del fiscal Alfieri, con la autorización del juez Eduardo Ruhl.

Tras la investigación de la Dirección Drogas Peligrosas, los efectivos irrumpieron en dos viviendas señaladas como presuntos centros de venta de sustancias, donde lograron secuestrar casi 300 envoltorios de cocaína fraccionados y listos para su comercialización.

Se informó el secuestro de: 297 envoltorios de cocaína, algunos de marihuana, 940.000 pesos, siete celulares y una Tablet, recortes, precintos y prendas, así como elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga.

Se dispuso la detención de siete personas (cinco hombres y dos mujeres) quienes quedaron a disposición de la Justicia.