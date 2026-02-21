Gimnasia de La Plata ganó en Mendoza y se prende arriba

Este viernes por la noche, la acción por la sexta fecha, interzonal, del Torneo Apertura de la Liga Profesional tuvo dos encuentros simultáneos a partir de las 22. Uno de ellos fue en el estadio Víctor Legrotaglie, en donde Gimnasia de Mendoza recibió a Gimnasia de La Plata. El árbitro fue Andrés Gariano, acompañado por Gastón Monsón Brizuela en el VAR.

En el inicio del juego fue el equipo mendocino el que tuvo la chance más clara. Tras un rechazo del fondo visitante hacia el costado derecho de la defensa llegó un remate de larga distancia de Franco Saavedra que parecía irse muy desviado. En su recorrido llegó a interceptarlo Agustín Módica que le dio destino hacia el arco, pero se encontró con una espectacular estirada de Nelson Insfrán para evitar el tanto.

El visitante respondió con un buen avance por derecha de Alexis Steimbach, que tras enganchar entre dos marcadores, metió un pase bajo y entre líneas para el avance de Marcelo Torres. El atacante le ganó la posición a su marcador y definió bajo y entre las piernas de César Rigamonti para el 1-0 parcial. Iban 28 minutos.

Todavía durante la primera mitad, Saavedra contó con un nuevo remate. Esta vez fue tras dominar un balón suelto dentro del área grande, enganchar ante dos marcadores y buscar el disparo de derecha. El remate del jugador del Lobo mendocino dio en la pierna de Augusto Max y bajó por el costado izquierdo de Insfrán, que no pasó mayores sobresaltos.

En el complemento se dio una situación curiosa: Gimnasia de Mendoza salió a la cancha con una camiseta diferente a la del primer tiempo. Comenzó el partido con la clásica de bastones verticales blancos y negros; mientras que en el complemento pasó a jugar con una camiseta completamente roja.

El arranque favoreció a los mendocinos, que tuvieron una excelente chance de gol luego de un centro desde la derecha de Luciano Cingolani. El envío encontró a Módica, que le ganó la posición a Renzo Giampaoli y cabeceó hacia el poste derecho del arco de Insfrán. Con una buena estirada, el arquero acabó atrapando el remate del atacante para mantener la victoria parcial.

Otro ataque del Lobo mendocino encontró un excelente pase entre líneas para Santiago Rodríguez, que controló el balón en una diagonal trazada desde el centro hacia la izquierda del área y sacó un potente remate que dio violentamente en el travesaño. En el rebote, la jugada se diluyó.

Otro que remató al poste fue Ulises Sánchez, que luego de una recuperación en tres cuartos de cancha, avanzó unos metros y sacó un fuerte disparo desde el borde de la medialuna del área grande. Su remate dio en el travesaño y se desvió hacia arriba. No pudo ser.

Luego de una serie de intentos dentro del área por parte del anfitrión que no llegaban a ser remates, llegó un centro pinchado desde la derecha por Cingolani para la aparición por la izquierda de Módica. El atacante intentó con una pirueta que impulsó el balón hacia el costado derecho de Insfrán, pero se fue desviado. El arquero había quedado inmóvil.

En un par de contragolpes, Gimnasia de La Plata pudo haber liquidado el encuentro. Incluso llegó a anotar un gol que fue correctamente anulado, pero fue una constante amenaza la salida de contragolpe por parte del Tripero. Un ejemplo fue el remate de Ignacio Fernández desde el borde de la medialuna que encontró una excelente estirada de Rigamonti.

La última fue del local, que contó con el desborde por izquierda y centro bajo de Saavedra para la llegada de Facundo Lencioni, que remató fuerte y alto. El disparo del mediocampista encontró una excelente estirada de Insfrán para enviar el balón al tiro de esquina. Fue lo último: el duelo de gimnasias lo ganó el equipo de Fernando Zaniratto.

Con 10 puntos, el Lobo platense está cuarto en la Zona B; mientras que el mendocino quedó en la 11ª posición con seis unidades. En la próxima fecha, los de Ariel Broggi recibirán a Independiente, el martes 24, desde las 22; mientras que al Tripero le tocará recibir a Rosario central, el miércoles 25, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Gimnasia (Mendoza) 0-1 Gimnasia (La Plata).



Gol:

28’PT: Marcelo Torres.



Formaciones:

Gimnasia (Mendoza): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos; Valentino Simoni y Agustín Módica.

DT: Ariel Broggi.



Gimnasia (La Plata): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro.

DT: Fernando Zaniratto.



Cambios:

ET: ingresó Fermín Antonini por Nahuel Barboza (GYE).

ET: ingresó Santiago Rodríguez por Valentino Simoni (GYE).

ET: ingresó Luciano Cingolani por Julián Ceballos (GYE).

19’ST: ingresó Diego Mastrángelo por Nicolás Barros Schelotto (GELP).

19’ST: ingresó Franco Torres por Ignacio Miramón (GELP).

26’ST: ingresó Esteban Fernández por Ulises Sánchez (GYE).

28’ST: ingresó Agustín Auzmendi por Ignacio Fernández (GELP).

28’ST: ingresó Juan Cortazzo por Marcelo Torres (GELP).

39’ST: ingresó Lucas Castro por Augusto Max (GELP).

40’ST: ingresó Brian Ferreyra por Franco Saavedra (GYE).



Amonestados:

15’PT: Facundo Lencioni (GYE).

3’ST: Augusto Max (GELP).

5’ST: Ignacio Miramón (GELP).

11’ST: Ulises Sánchez (GYE).

37’ST: Alexis Steimbach (GELP).

42’ST: Franco Torres (GELP).

45’ST: Diego Mondino (GYE).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: Víctor Legrotaglie.

Video: Liga Profesional.