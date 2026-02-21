Talleres le propinó a Central su segunda derrota como local en el torneo

Talleres superó a Rosario Central a domicilio y se metió entre los mejores de la Zona A.

En la noche del viernes, uno de los dos encuentros que comenzó a último turno se disputó en el estadio Gigante de Arroyito. Rosario Central recibió a Talleres por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro fue Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

La primera ocasión de peligro del partido favoreció al conjunto anfitrión. El centro de Enzo Giménez desde la izquierda encontró la diagonal de derecha hacia dentro del área de Ángel Di María, que llegó a controlar y definir, pero su disparo se fue muy desviado de la valla defendida por Guido Herrera.

Talleres respondió con una recuperación en posición de ataque que derivó en el avance de Valentín Dávila. El joven delantero no encontró pase y decidió un remate de larga distancia al que le faltó potencia, pero que iba bien direccionado hacia el costado izquierdo de Jeremías Ledesma. El arquero no tuvo problemas en contenerlo.

En una enorme exhibición de su pegada, Ángel Di María sacó un potente remate desde el costado izquierdo tras una habilitación que lo encontró en soledad. El disparo parecía tener destino en el ángulo, pero dio en el travesaño, picó dentro del área chica y salió rechazado hacia el costado derecho del ataque Canalla. Era un golazo.

La apertura del marcador llegó de forma increíble para el conjunto visitante. Ulises Ortegoza avanzó de izquierda al centro en el borde del área grande e intentó un remate. Su disparo rebotó en un rival y luego dio en el rostro del jugador del conjunto cordobés, habilitando la carrera Ronaldo Martínez dentro del área. El paraguayo exPlatense sacó un potente remate cruzado dentro del área chica para vencer a Ledesma y poner así el 1-0 a los 42 minutos.

Ya en la segunda mitad, Central tuvo un intento desde el tiro de esquina. Aunque el centro superó a todos, el balón le cayó a Enzo Giménez por el costado derecho. El paraguayo intentó un remate que también funcione como buscapié, pero nadie llegó a empujar el balón hacia el arco de Herrera. Casi sobre la línea de meta apareció Ignacio Ovando, pero no llegó a tocar el envío.

Di María construyó la siguiente ocasión para el conjunto Canalla. Angelito avanzó de derecha la centro y una vez dentro del área sacó un buen remate de zurda buscando el costado derecho de Herrera, que con una muy buena atajada desvió el peligro hacia un costado.

Los rosarinos volvieron a hacer lucir a Herrera en la siguiente aproximación que terminó con desborde de Alexis Soto y remate de Giovanni Cantizano. Al remate del joven de 18 años desde adentro del área, Herrera lo devolvió a puro reflejo para evitar la caída de su valla.

La última llegó tras una buena habilitación de Di María para la carrera de Enzo Copetti por el costado derecho. El exRacing llegó a meterse dentro del área, desde donde sacó un potente remate que encontró la posición de Herrera. El arquero puso firmes sus brazos y contuvo el remate en dos tiempos para cerrar la victoria visitante.

Talleres se impuso en Rosario y así llegó a 10 puntos, con los que está en la cuarta posición de la Zona A. El Canalla, por su parte, sufrió su segunda derrota del torneo (ambas como local) y suma ocho puntos en la quinta posición de la Zona B. En la próxima fecha, Talleres visitará a Central Córdoba el martes 24, desde las 19.45; mientras que el Canalla será visitante de Gimnasia de La Plata, el miércoles 25, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 0-1 Talleres.



Gol:

42’PT: Ronaldo Martínez.



Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández; Ángel Di María, Enzo Copetti; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.



Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott; Mateo Cáceres, Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

19’ST: ingresó Alexis Soto por Agustín Sández (CEN).

20’ST: ingresó Rick Lima por Valentín Dávila (TAL).

20’ST: ingresó Martín Río por Mateo Cáceres (TAL).

30’ST: ingresó Giovanni Cantizano por Alejo Véliz (CEN).

36’ST: ingresó José Palomino por Alex Vigo (TAL).

36’ST: ingresó Diego Valoyes por Ronaldo Martínez (TAL).

45’ST: ingresó Fabricio Oviedo por Enzo Copetti (CEN).

45’ST: ingresó Giovanni Baroni por Matías Galarza (TAL).



Amonestados:

17’PT: Juan Sforza (TAL).

30’PT: Franco Ibarra (CEN).

35’PT: Ángel Di María (CEN).

35’PT: Augusto Schott (TAL).

12’ST: Alex Vigo (TAL).

15’ST: Mateo Cáceres (TAL).

30’ST: Enzo Copetti (CEN).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.