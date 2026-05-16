Estudiantes y Rowing ganaron en la sexta fecha del Regional

El CAE obtuvo un triunfo en Rosario que le dio el paso al primer lugar (Foto: Instagram - Lucía Ríos).

Este sábado hubo acción correspondiente a la sexta fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral. Para los dos representantes de la Unión Entrerriana de Rugby fue turno de visitar la ciudad de Rosario y a ambos elencos les cayó bien su salida de la capital entrerriana.

En el caso del Club Estudiantes, ganó un ajustadísimo encuentro ante Duendes por 29-26, de manera que sumó cinco puntos y saltó al primer lugar de la tabla de posiciones, aprovechando la derrota de CRAI ante Old Resian (10-9). Con 22 puntos, el Albinegro paranaense es el nuevo líder del Top 10. En la próxima fecha, su contrincante será Jockey de Rosario, esta vez en Paraná.

Para el Paraná Rowing Club también hubo alegría. Venció a Universitario de Rosario por 27-24 y sumó un importante triunfo para no aislarse en el fondo de la tabla de posiciones. Con 10 puntos mantiene la penúltima posición junto a Old Resian, que dio el golpe de la fecha con su victoria frente al líder CRAI. El Remero deberá visitar justamente a Old Resian en la próxima fecha del torneo, que se disputará recién el seis de junio.

Resultados | Fecha 6

Duendes 26-29 Estudiantes.

Universitario (R) 24-27 Rowing.

CRAI 9-10 Old Resian.

Jockey (VT) 15-35 Santa Fe RC.

Jockey (R) 40-22 Gimnasia (R).



Posiciones

1°) Estudiantes: 22 puntos.

2°) CRAI: 20.

3°) Duendes: 20.

4°) Santa Fe RC: 19.

5°) Gimnasia (R): 15.

6°) Jockey (R): 14.

7°) Universitario (R): 12.

8°) Jockey (VT): 11.

9°) Rowing: 10.

10°) Old Resian: 10.



Próxima fecha (7°) | 6 de junio

Estudiantes - Jockey (R).

Old Resian - Rowing.

Duendes - Universitario (R).

Gimnasia (R) - Jockey (VT).

Santa Fe RC - CRAI.

Segunda División

En la segunda categoría no hubo suerte para Tilcara. El Verde cayó por 28-26 ante Provincial como visitante y, aunque sumó dos puntos, sigue perdiendo terreno entre las principales posiciones. Con 12 unidades, actualmente se ubica en la séptima posición de la tabla. En la próxima fecha enfrentará a CRaR, que está sexto con 20.