Universitario ganó y recuperó la cima de la Liga Paranaense

Este sábado se completó la disputa de la sexta fecha de la Liga Paranaense de Fútbol con actividad en seis canchas de la capital entrerriana. Se destacaban las presentaciones del líder del torneo, Universitario, y el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza en el estadio Aníbal Giusti.

La U hizo gala de su buen presente en el campeonato y se recuperó de la derrota sufrida en la jornada previa con un triunfo por 1-0 sobre Camioneros. El equipo vencedor llegó al gol en el epílogo del primer tiempo con el tanto de Santiago Máximo. En el complemento, el Verde sufrió la expulsión de Wilson San Martín y no pudo remontar. Con el triunfo, Universitario llegó a 15 puntos y es líder en solitario.

En el clásico disputado en cancha del Tricolor hubo triunfo de Sportivo Urquiza. La V Azulada se impuso gracias al gol de Rodrigo Carreras a los 42 minutos del primer tiempo. Ambos equipos terminaron con uno menos: Carreras se fue expulsado en Sportivo a los cuatro minutos y Tobías Moyano en el local, a los 16, ambos en el complemento. El triunfo llevó a Sportivo a 12 puntos, con los que quedó cuarto en la tabla.

A lo largo de la jornada también hubo victorias para Los Toritos (1-0 a Palermo), Ciclón del Sur (4-1 a Argentino Juniors) y Don Bosco (2-1 a Club VF). En el duelo restante, Atlético Paraná y San Benito igualaron 1-1.

Fixture y resultados | Fecha 6

-Viernes 15/5:

Patronato 1-2 Neuquen.

Formación Independiente 0-2 Instituto.

Oro Verde 3-1 Belgrano.



-Sábado 16/5 | Desde las 15.30:

Club VF 1-2 Don Bosco.

Los Toritos 1-0 Palermo.

Argentino Juniors 1-4 Ciclón del Sur.

Atlético Paraná 1-1 San Benito.

Universitario 1-0 Camioneros.

Peñarol 0-1 Sportivo Urquiza.

Posiciones

1°) Universitario: 15 puntos.

2°) Oro Verde: 13.

3°) Neuquen: 13.

4°) Sportivo Urquiza: 12.

5°) Belgrano: 11.

6°) Atlético Paraná: 11.

7°) Don Bosco: 11.

8°) Club VF: 10.

9°) Ciclón del Sur: 10.

10°) San Benito: 8.

11°) Patronato: 7.

12°) Camioneros: 7.

13°) Los Toritos: 7.

14°) Instituto: 5.

15°) Formación Independiente: 4.

16°) Peñarol: 4.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.