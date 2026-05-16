Deportes

Candia definió a los convocados para recibir a Chacarita

16 de Mayo de 2026 - 21:21
Patronato | Primera Nacional 2026.

El "Patrón" contará con Brandon Cortés (derecha) entre sus convocados.

En la noche de este sábado, el Club Patronato informó quiénes son los convocados elegidos por Marcelo Candia para recibir a Chacarita en el marco de la 14ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El árbitro del encuentro será Juan Loustau, acompañado por Marcelo Errante y Hernán Antola como asistentes. El cuarto árbitro será Franco Rioja.

Para este partido, Candia volvió a citar a Federico Bravo. El mediocampista solo se perdió el encuentro ante San Martín de San Juan (1-1) luego del fuerte golpe que le provocó una fractura nasal en el encuentro ante Nueva Chicago (victoria 2-1). Esta es la principal novedad en una convocatoria que incluye a los 11 que fueron titulares en territorio sanjuanino.

Los citados son los siguientes:
-Arqueros: Alan Sosa y Matías Caballero.
-Defensores: Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista y Facundo Heredia.
-Mediocampistas: Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Federico Bravo, Agustín Araujo, Juan Barinaga y Alejo Miró.
-Delanteros: Franco Soldano, Hernán Rivero, Ignacio Giacinti y Joaquín Barolín.

Si sostuviera el equipo titular, el equipo iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

Patronato llega a este partido en la 14ª posición con 14 puntos; mientras que el Funebrero suma 15 puntos y está décimo en la tabla de posiciones. En el caso del Patrón, acumula cinco partidos consecutivos sin derrotas: todos en el ciclo de Candia.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos