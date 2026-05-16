Candia definió a los convocados para recibir a Chacarita

En la noche de este sábado, el Club Patronato informó quiénes son los convocados elegidos por Marcelo Candia para recibir a Chacarita en el marco de la 14ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El árbitro del encuentro será Juan Loustau, acompañado por Marcelo Errante y Hernán Antola como asistentes. El cuarto árbitro será Franco Rioja.

Para este partido, Candia volvió a citar a Federico Bravo. El mediocampista solo se perdió el encuentro ante San Martín de San Juan (1-1) luego del fuerte golpe que le provocó una fractura nasal en el encuentro ante Nueva Chicago (victoria 2-1). Esta es la principal novedad en una convocatoria que incluye a los 11 que fueron titulares en territorio sanjuanino.

Los citados son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Matías Caballero.

-Defensores: Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista y Facundo Heredia.

-Mediocampistas: Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Federico Bravo, Agustín Araujo, Juan Barinaga y Alejo Miró.

-Delanteros: Franco Soldano, Hernán Rivero, Ignacio Giacinti y Joaquín Barolín.

Si sostuviera el equipo titular, el equipo iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

Patronato llega a este partido en la 14ª posición con 14 puntos; mientras que el Funebrero suma 15 puntos y está décimo en la tabla de posiciones. En el caso del Patrón, acumula cinco partidos consecutivos sin derrotas: todos en el ciclo de Candia.