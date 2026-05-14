No a la instalación de la planta de combustibles sintéticos en el río Uruguay

En relación con la reunión bilateral entre la Cancillería argentina y su par uruguaya, ante el público reclamo por la instalación de la planta de combustible sintético en Paysandú es que es necesario dar a conocer nuestra firme postura.

La posible localización no debe ser sobre las riberas del río Uruguay, ni por supuesto frente a la ciudad de Colón. Queremos dejar en claro que nuestra postura es firme: esta planta no debe instalarse en el río Uruguay.

Según el comunicado conjunto, las autoridades uruguayas informaron que “se encuentran analizando otras eventuales alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas”. En la oportunidad el canciller Lubetkin consideró la intervención a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

La falta de precisión sobre esas “alternativas” refuerza nuestra preocupación y la necesidad de sostener una posición clara en defensa del río. Hemos denunciado oportunamente que la instalación de esta planta implica la contaminación del agua, el aire y del suelo.

El Río Uruguay es un recurso natural estratégico para la República Argentina y fundamental para el abastecimiento de agua, el transporte, el desarrollo económico y la vida social y cultural de la región. Su preservación es una responsabilidad presente y futura.

Por todo ello, rechazamos cualquier proyecto de instalación de la planta de e-combustible sintético de HIF Global en el río Uruguay y requerimos que el gobernador Frigerio y autoridades nacionales garanticen que se respeten los derechos ambientales para nuestras comunidades, el Estatuto del Río Uruguay, los mecanismos de información y participación ciudadana establecidos en el Acuerdo de Escazú. Asimismo, exigimos que se contemple de manera efectiva la voz de las organizaciones que reclaman el resguardo de un ambiente sano.

(*) diputada nacional PJ Entre Ríos