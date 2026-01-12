Central Entrerriano sumó una buena victoria ante su gente

En Gualeguaychú, Central Entrerriano venció por 73 a 53 a Pergamino Básquet, en un partido válido por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. recién sobre el final, el equipo gualeguaychuense pudo sacar una ventaja tranquilizadora luego de tres cuartos intensos.

Los dos salieron a la cancha con todas sus cartas fuertes. Pero el resultado fue muy parejo para ambos; solo dos puntos separaban al Rojinegro de la visita. Las defensas sólidas provocaron que los ataques no prosperaran para ninguno. Los tiros libres y los triples fueron clave en el primer y segundo período de ambos equipos.

Pergamino Básquet achicó esa mínima diferencia luego del descanso, liderando por unos minutos el partido. Pero el local no lo dejó tomar vuelo y ajustó pequeños detalles en su defensa, presionando más sobre el ataque de la visita y logrando robos clave para elevar el tablero a su favor.

Aun así, los dirigidos por Federico Díaz dejaron todo hasta el final, de la mano de Emanual Shepherd, su jugador destacado de la noche, con 22 de valoración, 12 puntos, 13 rebotes, tres asistencias, un tapón y una recuperación.

Central tomó vuelo en el cierre, encontrando sus puntos con Pividori a la cabeza, acompañado por Pérez, Panozzo, Siboldi y Lado. La juventud se apropió de la cancha local y culminó el partido con 20 puntos de diferencia. Sin lugar a dudas, el jugador de la noche fue el santafesino Aquiles Montani Wortzel, con 21 de valoración, 20 puntos, cinco rebotes y un tapón.