Dirigentes entrerrianos se reunieron con autoridades del Comité Olímpico

La ciudad de Concepción del Uruguay fue sede días atrás de un importante encuentro de autoridades y dirigentes deportivos. Todos formaron parte de un encuentro junto al presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, el tesorero de la entidad, Carlos Ferrea, y la presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del COA, Mabel Roca.

En tanto que la jornada fue encabezada por el intendente José Lauritto, acompañado por concejales y autoridades municipales.

Del encuentro participaron además los intendentes de Villa Mantero, Colonia Elía, Pronunciamiento, Santa Anita y Herrera, junto a representantes de los municipios de Colón, San José, Villa Elisa, Gualeguaychú y Concordia. También dijeron presente autoridades de federaciones y asociaciones deportivas de toda la provincia, así como presidentes de numerosos clubes de la ciudad y del departamento: Rocamora, Regatas, Gimnasia, Parque Sur, Zaninetti, Rivadavia, Engranaje, Bajada Grande, La China, además de entidades del interior departamental.

La actividad contó asimismo con la participación de integrantes de la selección argentina de canotaje, encabezadas por la deportista uruguayense Magdalena Garro, junto a su entrenadora Micaela Maslein y las palistas Brenda Rojas, Lucía Dalto y Candelaria Sequeira, aportando un fuerte componente simbólico y deportivo a la jornada.

Detalles del encuentro

Al dar la bienvenida, el intendente José Lauritto expresó que “para nosotros es un orgullo este nuevo gesto del Comité Olímpico Argentino con Concepción del Uruguay”, recordando las raíces históricas de la ciudad en el olimpismo, al ser cuna del único latinoamericano fundador del Comité Olímpico Internacional. En ese sentido, remarcó que “las cosas se construyen, y queremos darles valor a estas puertas abiertas del COA hacia nuestra ciudad”.

Lauritto señaló además que el encuentro tuvo como finalidad “hablar del deporte argentino, de lo que nos toca todos los días”, en un contexto complejo que atraviesa el sistema deportivo nacional.

Ante un auditorio con fuerte presencia de jóvenes dirigentes, reflexionó sobre la posibilidad de “un cambio de modelo o de paradigma del deporte argentino”, particularmente vinculado a las fuentes de financiamiento, y subrayó la importancia de analizar la situación del financiamiento deportivo a nivel internacional para comprender también los resultados deportivos.

Por su parte, el presidente del COA, Mario Moccia, destacó la relevancia de la segunda edición de Playa Olímpica, que suma a Concepción del Uruguay como nueva sede. “Es una propuesta que articula deporte y educación, la transmisión de valores y la concientización sobre la importancia de una vida sana a partir de la actividad física, con el objetivo de construir una sociedad más saludable y comprometida con el cuidado del ambiente”, explicó.

Moccia subrayó además que esta edición tiene un valor especial al realizarse “rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento más importante del ciclo olímpico en nuestro país”, definiéndolo como “un desafío y, al mismo tiempo, una gran oportunidad”, ya que está comprobado que por cada peso que se invierte en un evento deportivo, se recupera hasta cinco veces más con todo el movimiento económico de hotelería, gastronomía, movimiento comercial, etc.

En otro tramo de su intervención, valoró el diálogo directo con los dirigentes locales: “Ustedes conocen de primera mano los sacrificios que se hacen en los clubes y asociaciones para sostener la actividad deportiva y a los atletas en competencia”.

En un análisis del contexto económico, el titular del COA compartió cifras comparativas que reflejan las dificultades del deporte argentino de alto rendimiento: “Hoy el deporte para el Gobierno nacional no es una prioridad, ni está cerca de serlo. Sólo para tener una idea comparativa, el presupuesto de Brasil para el deporte ronda los 800 millones de dólares, el de Chile los 120 millones, y el de Argentina no llega a los 30 millones”. Aun así, remarcó: “No bajamos los brazos, seguimos gestionando”.

Finalmente, Mabel Roca agradeció especialmente al intendente Lauritto por generar el espacio de encuentro y destacó el valor del compromiso dirigencial. “La dirigencia deportiva no es fácil, cualquiera sea el rol que nos toque desempeñar. Hoy requiere de un enorme esfuerzo y una contribución cada vez mayor”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que la amplia participación fue “un acto de fe y de buena voluntad”, y resaltó la presencia de los dirigentes acompañando “a un gran promotor del deporte como es Lauritto”.