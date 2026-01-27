Luis Yelpo celebrará su cumpleaños con un show de rock en Casa Encendida

El cantante Luis Yelpo celebrará su cumpleaños con un recital de rock este sábado 31 de enero a las 22 en Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179, en la ciudad de Paraná, con un show en vivo que compartirá con la banda invitada Fortunato en formato acústico y una propuesta que se completará con música a cargo del DJ Mydirtyvinyls.

El evento fue anunciado como una fecha especial de "rock y festejo en Paraná", ya que combina la despedida del primer mes del año, el cumpleaños de Yelpo con un show acústico de Fortunato, que interpretará clásicos del rock nacional y canciones de su nuevo álbum.

Luis Yelpo es un cantante con trayectoria dentro de la escena del rock y el metal argentino. Forma parte de la banda de heavy metal clásico Legionario, grupo conformado en 2007 por el guitarrista Javier Molina y que desde sus inicios desarrolló un recorrido sostenido por escenarios de todo el país. En 2008, el grupo grabó su primer EP titulado Legionario, material que les permitió comenzar a girar y a posicionarse dentro del circuito del metal nacional.

En 2015, Legionario presentó el disco Asesinos, producido musicalmente por Christian Vidal, guitarrista de la banda sueca Therion. Ese trabajo tuvo repercusión internacional, logró posicionarse en rankings mundiales y alcanzó los primeros lugares en Latinoamérica dentro de su género. Además, fue reconocido como uno de los mejores discos del año 2015 y destacado por la revista especializada Headbanger. En paralelo a su actividad con Legionario, Yelpo desarrolla presentaciones en otros formatos, incluyendo shows acústicos y participaciones en fechas compartidas con bandas locales.

La velada se completará con música del DJ a cargo de los enganchados en vivo para acompañar la previa, los intervalos y el cierre del evento.

La actividad se realizará con entrada paga, a un valor de $5.000, con venta anticipada mediante reservas al 3718 443874.