Acidito llega a Villa Urquiza con un concierto de música venezolana

El grupo paranaense Acidito ofrecerá un recital de música venezolana este viernes 30 de enero a las 21 en la Casa de Poeta (calle Polo Martínez 49), en la localidad de Villa Urquiza, con una propuesta orientada a celebrar la identidad latinoamericana a través de un repertorio de raíz tradicional. La presentación será en formato de show en vivo y pretende acercar al público local una noche de encuentro cultural en torno a los ritmos y canciones de distintas regiones de Venezuela.

El espectáculo fue anunciado como parte de la programación cultural de la Casa de Poeta, un espacio que viene desarrollando una agenda sostenida de música en vivo y actividades artísticas en Villa Urquiza.

Acidito es un grupo paranaense de música folclórica venezolana que se consolidó en el año 2020 y que desde entonces viene desarrollando un trabajo sostenido de difusión de ese repertorio en escenarios de la región. La formación está integrada por Electra Barbagelata en voz, Santiago Weber en cuatro, José Luis Viggiano en maracas, Juanjo Cáceres en bajo y Luis Barbero en flauta. La combinación instrumental y vocal le permite al grupo abordar tanto piezas cantadas como obras instrumentales, manteniendo un enfoque respetuoso de las formas tradicionales, pero con arreglos adaptados a un formato de concierto contemporáneo.

El repertorio de la banda abarca géneros y estilos representativos de distintas regiones de Venezuela, entre ellos merengues, pasajes llaneros, bambucos, tonadas, danzas zulianas, gaitas de tambora y valses. A través de esa selección, el grupo propone un recorrido musical que atraviesa paisajes rurales y urbanos, climas festivos y momentos más introspectivos.

Las reservas pueden realizarse al número 343 5126724.