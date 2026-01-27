El tango será protagonista en una nueva edición de Milonga Abierta

Este miércoles 28 de enero, a las 20, en la Plaza de las Naciones, se realizará una nueva jornada de la propuesta cultural que celebra el tango como expresión popular y patrimonio cultural.

Durante la jornada se presentará el Dúo 2x Tango. Además, se desarrollará una clase abierta e intervención artística a cargo de Malen Olarán y Emanuel Jauregui, de La Atrevida Milonga. La musicalización estará a cargo de Alexis Kloster como Tango DJ y también participará el artista Antonio Gianelli.

La actividad propone un espacio de encuentro y disfrute para la comunidad a través de clases abiertas, música en vivo y baile al aire libre, promoviendo la participación ciudadana y la valorización de las raíces tangueras. La iniciativa impulsa el intercambio entre artistas, bailarines y vecinos, fortaleciendo el vínculo entre la tradición y la vida cultural contemporánea de la ciudad.

La propuesta contará con la participación de emprendedores de la Economía Social, sumando una feria que acompaña la experiencia cultural con producciones locales.

La entrada será libre y gratuita.