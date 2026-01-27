Simón Smog ofrecerá un show de ska bailable este sábado en el Almacén

La banda de ska Simón Smog se presentará el sábado 31 de enero a las 21 en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, en la ciudad de Paraná, con un show en vivo que contará con músicos invitados. El recital fue anunciado para cerrar el mes de enero con una propuesta centrada en el baile y la música bailable.

El grupo musical volverá a montar un show enfocado en su repertorio de ska y una dinámica escénica orientada al baile. Desde la organización se informó que, además de la actuación principal de la banda, habrá invitados especiales que se sumarán al escenario en distintos momentos de la noche.

Simón Smog, también identificada en redes como La Simón Smog o Simón Smog Skanking, es una banda de ska formada en la capital entrerriana que se caracteriza por un sonido festivo. Sus presentaciones suelen apoyarse en la interacción con el público y en un repertorio pensado para sostener el ritmo de baile de principio a fin.

La modalidad de entrada será "a voluntad", una práctica que el grupo sostiene en distintas presentaciones para facilitar el acceso del público. No obstante, desde la producción se indicó un aporte sugerido de $8.000, destinado a cubrir los costos técnicos y artísticos del espectáculo.