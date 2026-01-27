Ser profeta en su tierra: Silvia Teijeira pisará con fuerza el escenario del Festival Nacional del Chamamé

Del sábado 31 de enero al domingo 8 de febrero de 2026, la ciudad de Federal volverá a convertirse en uno de los principales escenarios culturales del país con la realización del 51º Festival Nacional del Chamamé, edición especial "50 años de historia". El encuentro se desarrollará durante nueve noches, con músicos, compositores e intérpretes de distintos puntos de la provincia y del país. Entre las artistas confirmadas se encuentra la música y compositora Silvia Teijeira, nacida en Federal, pianista y referente del chamamé desde una mirada personal y poco habitual dentro del género. Teijeira será una de las protagonistas de la jornada del sábado 7 de febrero, cuando suba al escenario como invitada del acordeonista Monchito Merlo, en una participación que ella misma definió como un sueño largamente esperado.

En una charla que mantuvo con A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7) la artista expresó su emoción por participar del festival: "Me siento muy feliz, muy agradecida. Esto se pudo dar porque Monchito me invitó y para mí es como un sueño que se va a hacer realidad".

La presencia del piano en el Festival Nacional del Chamamé no es frecuente y, en ese sentido, Teijeira destacó el valor de poder presentarse con un instrumento que no suele ocupar un lugar central en el género. "Soy consciente de que me reciban con un instrumento que no es usual en el chamamé. Es toda una concesión que realmente valoro", señaló y, seguidamente, recordó su vínculo temprano con la música chamamecera: "Como soy de Federal, toda la vida escuché chamamé, amo el chamamé".

Consultada sobre los cambios que atravesó el festival y el género a lo largo del tiempo, la música hizo referencia al lugar que fueron ganando las mujeres dentro de la escena chamamecera, especialmente más allá del canto."Como en tantos ámbitos, la mujer fue desempeñando otros roles. Durante mucho tiempo se asoció a la mujer solo con el canto, pero hoy hay instrumentistas, compositoras, músicas que ocupan otros espacios", explicó. En ese proceso, destacó también la importancia de la ley de cupo femenino y del trabajo sostenido de muchas mujeres que, aun sin visibilidad, hicieron posible esos avances. "Son logros que hay que celebrar, honrar y cuidar", afirmó.

La participación de Teijeira en el festival se suma a un recorrido que incluye su paso por el ciclo Piano Adentro, una propuesta itinerante que llevó música a distintos puntos de la provincia. Sin embargo, la presentación en Federal tiene un peso particular por tratarse de su ciudad natal, un lugar que conoce desde la infancia como espectadora del festival. "Recuerdo ir con mi mamá cuando era chica, ver el escenario que parecía enorme. Volver ahora desde otro lugar es una emoción muy grande", contó.

El repertorio que interpretará el sábado 7 de febrero será en parte una sorpresa, acordada junto a Monchito Merlo. Según adelantó, tocará dos temas como solista y dos junto al músico, con obras de autoría de Merlo. Además, recordó su participación en el lanzamiento oficial del festival, donde interpretó piezas clásicas del repertorio chamamecero como No es chicharrón de vizcacha, Tren Expreso y El Toro, e invitó a una cantante para compartir un chamamé de autores federales, además de un homenaje a Jorge Méndez con Puentecito de la Picada.

Otro de los espacios destacados vinculados al festival es el Museo de la Fiesta Nacional del Chamamé, ubicado en la antigua estación de ferrocarril de Federal, recientemente remodelada. Teijeira participó de sus actividades y destacó el valor del lugar como espacio vivo. "Es un museo y también un paseo. Hay elementos permanentes y otros que van circulando, para que uno pueda volver y encontrarse con algo distinto", explicó. El espacio reúne objetos, recuerdos y testimonios que hacen a la historia del festival y del chamamé, muchos de ellos donados por los propios vecinos.

De cara al futuro, la música adelantó que una vez finalizado el festival continuará con distintas actividades y proyectos, entre ellos la posibilidad de realizar una serie de recitales en Francia y España. Se trata de una propuesta que incluiría conciertos de piano solo y presentaciones compartidas con músicas argentinas residentes en Europa, llevando el chamamé y el folclore argentino a nuevos escenarios.

El origen del festival se remonta a diciembre de 1975. Fue durante un baile de campo realizado en la tradicional Pista Bonomi donde el fervor del público al ritmo del chamamé encendió la idea de organizar un encuentro propio dedicado a la música del Litoral. A partir de ese primer puntapié, René Mazzuco, Abel "Chirino" Isaurralde y el alemán Weitemeier impulsaron la iniciativa y la elevaron al entonces intendente Don Jorge Heide, dando los primeros pasos de lo que luego se convertiría en el Festival Nacional del Chamamé.