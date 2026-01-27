Boca cerró la llegada de Santiago Ascacíbar, su segundo refuerzo de 2026

El capitán de Estudiantes de La Plata decidió continuar su carrera en el Xeneize.

El mediocampista Santiago Ascacibar será el segundo refuerzo de Boca en este mercado de pases, ya que, luego de intensas negociaciones, el club de La Ribera alcanzó un acuerdo con Estudiantes de La Plata y este martes se realizará la revisión médica previo a la firma de su contrato.

La llegada del Ruso se destrabó tras un nuevo avance de la dirigencia de Boca, que mejoró la propuesta por el 80% del pase.

Boca habría puesto sobre la mesa cerca de 4 millones de dólares, con un detalle clave: el propio jugador resigna un porcentaje de su parte y se incluyó una deuda pendiente de Estudiantes de La Plata, lo que terminó de allanar el camino para cerrar la operación.

La negociación tomó carácter prioritario luego de la lesión de Rodrigo Battaglia, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y deberá ser operado. Boca aceleró la búsqueda de un mediocampista dinámico, con despliegue y llegada al área, y volvió a apuntar a Ascacibar, una pieza clave del equipo de Eduardo Domínguez y referente indiscutido en el último campeón del fútbol argentino.

El ex Stuttgart y Hertha Berlín, que fue titular el viernes ante Independiente y se mostró visiblemente emocionado tras el partido, firmará un contrato por cuatro temporadas.

Su debut no sería inmediato, pero en La Ribera lo consideran una incorporación estratégica: liderazgo, intensidad y jerarquía para reforzar un mediocampo que necesitaba un salto de calidad.

Cabe destacar que será la segunda incorporación de Boca en este mercado de pases, luego de la llegada del paraguayo Ángel Romero. El mediocampista ofensivo se realizó la revisión médica este martes en el centro médico Genea, para luego firmar su contrato por un año, con opción de extenderlo por uno más.

El atacante arriba en condición de libre tras su salida de Corinthians, donde fue una pieza habitual durante la temporada 2025 y acumuló más de 50 partidos oficiales. Antes de viajar, Romero ya había dejado en claro su entusiasmo por el desafío: “Viniendo el llamado de Román, seduce mucho jugar en Boca”.

Y también reveló que Juan Román Riquelme se comunicó primero con su hermano Óscar, quien ya tuvo un paso por el club. “Estuve en un club muy popular y llego a uno de los más grandes del mundo”, agregó.

A los 33 años, Romero buscará ponerse rápidamente a punto desde lo físico, luego de haber estado casi un mes sin competencia, mientras que, además, tiene un objetivo claro en el horizonte: volver a ser considerado por Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay de cara al Mundial 2026: “Hablé con Alfaro antes de tomar la decisión. Siempre está el contacto”.

Con el Torneo Apertura ya en marcha y tras el debut con triunfo ante Deportivo Riestra, Claudio Úbeda aguarda por la habilitación definitiva para sumarlo a los entrenamientos, señala NA.