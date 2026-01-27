Rugby: “Los Pumas” confirmaron sedes para sus partidos en Argentina en 2026

El seleccionado argentino de rugby confirmó este martes su fixture para la temporada 2026, junto con las sedes de los encuentros que se disputarán en el país. En esta ocasión, además del flamante Nations Championship, Los Pumas jugarán un test-match ante Sudáfrica y una serie de dos encuentros frente a Australia, con presencia en seis provincias distintas.

Durante el mes de julio, Los Pumas serán locales ante Escocia, Gales e Inglaterra por el Nations Championship. El debut será el 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a los escoceses; una semana después, el 11 de julio, San Juan recibirá el cruce ante Gales en el estadio del Bicentenario; mientras que el 18 de julio Santiago del Estero volverá a ser sede de un partido internacional cuando Inglaterra visite el Estadio Único Madre de Ciudades.

A ese bloque inicial se le sumará la llegada de Sudáfrica, que disputará un único test-match el sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani de Vélez. Luego será el turno de Australia, rival ante el cual Los Pumas jugarán dos encuentros: el primero el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y la revancha el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza, cerrando así la serie de partidos en territorio nacional.

En cuanto a los antecedentes, Córdoba volverá a recibir al seleccionado luego de su último antecedente ante los All Blacks en 2025, San Juan se mantiene como una plaza habitual para el rugby internacional, y Santiago del Estero conserva su invicto con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

¡Las sedes de Los Pumas en nuestro país! 🇦🇷



▶️ Nations Champioship

🏟️ Córdoba

🏟️ San Juan

🏟️ Santiago del Estero



▶️ Amistoso vs. Sudáfrica

🏟️ Vélez



▶️ Serie vs. Australia

🏟️ Jujuy

🏟️ Mendoza#SomosLosPumas #LosPumasEnCasa pic.twitter.com/axESUyV0De — Los Pumas (@lospumas) January 27, 2026

Vélez, por su parte, continúa siendo el estadio con mayor cantidad de partidos disputados por Los Pumas, mientras que Jujuy y Mendoza ratifican su importancia dentro del mapa federal del rugby argentino, señala NA.

La actividad internacional se completará en noviembre con la gira europea, donde Los Pumas visitarán a Irlanda, Italia y Francia, y posteriormente disputarán el fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.

En cuanto a las entradas para los partidos en Argentina, la organización informó que próximamente habrá novedades y que la venta será exclusiva a través de Ticketek.