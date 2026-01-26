Productores agrarios analizaron el impacto del amparo judicial por las aplicaciones de agrotóxicos

Los agrarios federados y funcionarios públicos analizaron el amparo judicial vinculado a las distancias de aplicación de agrotóxicos en las localidades de Colonia Ensayo y Aldea Salto del Departamento Diamante.

La Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina realizó una reunión en Aldea Brasilera para abordar la situación de los productores afectados por el amparo judicial vinculado a las distancias de aplicación de productos agrotóxicos en las localidades de Colonia Ensayo y Aldea Salto del Departamento Diamante.

El encuentro se llevó a cabo el viernes 23 de enero y contó con la participación del director de FAA Entre Ríos, Matías Martiarena; integrantes de la Filial; productores; el diputado provincial Lenico Aranda; el senador provincial Gustavo Vergara; y el presidente de la Comuna de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer.

Durante la reunión, los productores expusieron el estado actual de las acciones judiciales en curso y detallaron el avance de las causas que los involucran, en un contexto que genera profunda preocupación en el sector productivo. Cabe destacar que la representación del Estado provincial en estas instancias está a cargo de la Fiscalía de Estado.

Por su parte, el director Matías Martiarena informó sobre las gestiones que vienen llevando adelante las entidades del sector, entre ellas la posibilidad de sumarse a la causa como amicus curiae (amigos del tribunal) o como terceros afectados, así como el trabajo de recopilación y presentación de pruebas técnicas, académicas y oficiales que respalden la actividad productiva.

Asimismo, los legisladores presentes explicaron el extenso y detallado trabajo realizado para la sanción de la Ley Provincial de Fitosanitarios N.º 11.178, actualmente cuestionada en el ámbito judicial, destacó en un comunicado de prensa la Federación Agraria.

En el cierre del encuentro, el presidente de la Filial Puiggari, Carlos Bender, expresó la preocupación de los productores ante la reiteración de acciones judiciales que consideran intencionadas contra los sectores productivos, pese a la vigencia de una ley que demandó años de debate, consensos y trabajo conjunto.

“Estamos muy preocupados por las reiteradas denuncias y acciones judiciales contra productores, aun cuando existe una ley de fitosanitarios que fue trabajada durante años con el consenso de todas las instituciones. La expansión desordenada de loteos termina castigando injustamente al sector productivo. Nosotros solo queremos seguir trabajando, produciendo y abasteciendo de alimentos a la sociedad, como lo hicimos siempre”, concluyó Bender.