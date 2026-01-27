Patronato afrontará este miércoles su tercera prueba de pretemporada

Patronato enfrentará a Colón de Santa Fe este miércoles, a partir de las 9, en su tercera prueba de pretemporada rumbo a la próxima edición de la Primera Nacional. El plantel dirigido por Rubén Darío Forestello, que viene de jugar con Atlético de Rafaela en sus primeros dos amistosos, buscará seguir puliendo detalles de cara al comienzo del campeonato.

El Rojinegro afrontará dos partidos de 70 minutos (divididos en dos tiempos de 35) en el predio 4 de Junio, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario. Allí, el Yagui pulirá cuestiones tácticas y futbolísticas en el tramo final de la preparación de cara al debut del 15 de febrero, a las 20, contra San Martín de Tucumán.

En las primeras dos pruebas, Forestello repitió un esquema con cinco defensores (tres centrales y dos laterales-volantes), tres mediocampistas y dos delanteros. Al parecer ese es el dibujo táctico que tiene en mente para su segundo ciclo en el conjunto de barrio Villa Sarmiento.

La probable formación titular sería con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Francisco Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra; Brandón Cortés y Hernán Rivero.

Por su parte, Colón afrontó una gira por Uruguay y disputó tres partidos, con un salto de tres victorias y un empate. El conjunto de Ezequiel Medrán derrotó a Miramar Misiones por 2 a 0; luego superó a la Selección de Paysandú 2 a 1; igualó 1 a 1 con Paysandú FC (ganó por penales 5 a 3) y posteriormente superó 1 a 0 al mismo rival.