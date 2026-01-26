Confirmaron seis detenidos y policías heridos tras incidentes en el puerto de Concepción del Uruguay

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que hubo seis personas detenidas y policías heridos durante un operativo realizado en el puerto de Concepción del Uruguay, en el marco del conflicto sindical que derivó este lunes en la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial.

Las declaraciones del funcionario se conocieron luego de que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dispusiera la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026, en el conflicto colectivo que involucra a la empresa Urcel Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) del puerto local, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N° 14.786.

Según informó oficialmente la Provincia, la medida fue adoptada ante la escalada de tensión en el puerto, que había derivado en anuncios de medidas de fuerza y denuncias vinculadas al reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente. El objetivo es preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo.

En ese contexto, Roncaglia explicó en su cuenta de Instagram los hechos ocurridos durante el operativo de seguridad y remarcó la intervención de las fuerzas provinciales y nacionales. “Actividad policial y de la Prefectura Naval Argentina en Puerto Concepción del Uruguay. Un barco debía cargar madera para llevar al exterior y en este contexto, un grupo de personas sindicalizadas llegadas de distintos puntos del país intentaron impedir el ingreso de los camiones cargados y a pesar de la advertencia judicial de desistir de esa actividad, decidieron atacar a la policía por lo que inmediatamente se restableció el orden y dio cumplimiento a la manda judicial”, señaló el ministro, según registró ANÁLISIS.

En el mismo mensaje, Roncaglia subrayó los límites del derecho a la protesta y confirmó el saldo del operativo: “Queda claro que el derecho constitucional a la protesta, el cual se respeta, no puede vulnerar otros derechos, también contemplados en nuestra Constitución nacional. Seis detenidos y policías heridos”.

Durante el período de conciliación obligatoria, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa y garantizar la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias al personal involucrado en el conflicto. Además, la Secretaría de Trabajo convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación prevista para el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, con representantes que cuenten con poder de decisión suficiente.