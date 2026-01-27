Arte Joven vuelve con música en vivo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Este miércoles 28 de enero, a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250), se realizará una nueva edición de Arte Joven, propuesta cultural de la Municipalidad de Paraná que forma parte de la agenda ¡Hola Paraná!, Verano en la Ciudad.

En esta oportunidad se presentará la música en vivo de Ancestros, Los Apolo, Snail y Naomi Omarini, con propuestas que recorren distintos estilos de la escena musical alternativa de la ciudad.

La jornada ofrecerá además una feria de emprendedores jóvenes y un patio gastronómico, generando un espacio de encuentro para compartir producciones culturales locales en un ámbito abierto y participativo.

Arte Joven continúa consolidándose como un espacio de visibilización para artistas jóvenes, promoviendo la circulación de proyectos independientes y fortaleciendo el vínculo entre las nuevas generaciones y los espacios culturales de Paraná.

La actividad será con entrada libre y gratuita.