Presentaron la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

El intendente Ricardo Ramírez fue uno de los oradores en la presentación de la prueba (Foto: El Litoral).

La 48ª edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda que se realizará el próximo domingo tuvo su presentación oficial en conferencia de prensa. Autoridades locales y representantes de la organización del evento participaron del lanzamiento este lunes en el Salón Oreste Mosconi de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos para comenzar a vivir el evento deportivo internacional más importante de la región.

Entre los representantes del municipio corondino se destacó la presencia del intendente Ricardo Ramírez y del subsecretario de turismo Teo Bianchi, mientras que en representación del gobierno santafesino dijo presente la Subsecretaria de Deporte Federado, Silvina Rodriguez Meson.

Asimismo, desde la organización se contó con la presencia de Fernando Fleitas, director deportivo de la prueba, y del corondino Víctor Russo, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC). La tradicional competencia, conocida como “la más linda del mundo”, contará con 18 de los mejores nadadores del planeta.

Durante el lanzamiento también se presentó a la nueva reina de la Maratón: Giuliana González, quien fue coronada como soberana, mientras que Bella Moreda se transformó en la nueva embajadora, consigna El Litoral.