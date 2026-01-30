Capibaras XV será presentado el 12 de febrero en Paraná

Capibaras XV hará su debut en el Súper Rugby Américas en esta temporada y tendrá a su cargo la representación de las uniones de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Por esta razón hubo una importante reunión entre el CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, y la intendenta de Paraná, Rosasrio Romero, para abordar detalles del arribo del plantel a la capital entrerriana.

La presentación en sociedad de la franquicia será el jueves 12 de febrero y contará con la presencia de todo el plantel y staff, según informó el sitio especializado en rugby Tercer Tiempo.

En el cónclave también se trataron asuntos para las futuras presentaciones del equipo del Litoral en Paraná. De la reunión también participaron Santiago Halle, secretario de gobierno de la municipalidad, y Edgar Cislaghi.