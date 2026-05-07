La Casa de la Cultura albergará la quinta edición del Festival Abrazo de Agua

La Casa de la Cultura de Entre Ríos anunció la realización de la quinta edición del Festival de Narración Oral denominado Abrazo de Agua, que tendrá lugar este viernes 8 de mayo en la sede institucional ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. El evento, que se desarrollará en dos turnos con actividades continuadas de 9 a 12 y de 16 a 23, tiene como objetivo principal congregar a narradores de diferentes puntos del país y del exterior para fomentar el vínculo entre las generaciones a través del arte de contar historias.

Esta propuesta se realiza de forma anual en distintas localidades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y busca democratizar el acceso a la palabra y fortalecer la identidad regional mediante el relato oral en diversos formatos y para todas las edades.

Durante la jornada de la mañana, entre las 9 y las 12, la programación estará orientada específicamente al ámbito educativo, con sesiones de narración oral diseñadas para alumnos de jardines de infantes y para estudiantes de los niveles primario y secundario de las escuelas públicas de la región. Esta franja horaria pretende integrar el recurso de la narración dentro de los procesos de aprendizaje y estimular la imaginación de niños y adolescentes mediante el contacto con profesionales del relato.

Por la tarde, la agenda se retomará a las 16 con una serie de instancias de capacitación que se extenderán hasta las 18:30, incluyendo un taller de narración oral dictado por el especialista costarricense Rodolfo González y un taller de formación de cuentos coordinado por la compañía La luna.

El cierre del festival está previsto para la noche, con una gala de cuentos que se desarrollará de 20:30 a 22:30 y que contará con la participación de narradores locales, nacionales e internacionales. Esta instancia final representa el punto de encuentro de los diversos estilos y tradiciones que convergen en el festival, permitiendo al público general disfrutar de una selección minuciosa de relatos en un ambiente de intercambio cultural.

El festival Abrazo de Agua cuenta con el antecedente de su primera edición en 2022, la cual se extendió durante tres días recorriendo diversas instituciones educativas, salas y centros culturales de Paraná, Santa Fe y el corredor costero de la Ruta 1, alcanzando en aquel momento a más de 2.500 personas. Con el paso de las ediciones, la propuesta se fue consolidando como un espacio de referencia para los narradores orales que buscan compartir sus producciones con nuevos públicos y vincularse con colegas de distintas provincias.

Todas las actividades previstas para la jornada, tanto las pedagógicas como las artísticas y de formación, son de acceso libre y gratuito.