El Incaa seleccionará proyectos para su laboratorio de largometrajes

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) anunció la apertura de la convocatoria para el Laboratorio de desarrollo de proyectos de largometraje 2026/2027, una propuesta que tiene como finalidad potenciar las capacidades profesionales en las áreas de dirección, producción y guion de cineastas principiantes. La iniciativa está diseñada para alcanzar a las seis regiones de Argentina, buscando fomentar la producción de películas que alcancen una calidad profesional competitiva y contribuir al desarrollo de nuevos talentos en todo el territorio nacional. Los equipos interesados en participar tienen tiempo de presentar sus propuestas hasta el próximo jueves 18 de junio de 2026 a las 14 horas.

El programa está específicamente dirigido a proyectos de largometraje, ya sean de ficción o de documental que se encuentren actualmente en su etapa de desarrollo. Un requisito indispensable para la postulación es que las obras presentadas deben ser primeras o segundas películas de sus autores, ya que busca fomentar el trabajo de realizadores que están iniciando su trayectoria en la industria.

Para participar, es necesario conformar un equipo de tres personas que ocupen los roles de productor, director y guionista. El laboratorio brindará herramientas técnicas y estratégicas que permitan a estos equipos elevar el nivel de sus proyectos originales mediante un sistema de acompañamiento institucional.

En cuanto a la metodología de trabajo, el laboratorio se estructurará en una primera etapa donde se seleccionarán un total de 42 proyectos, de los cuales 24 corresponderán al género de ficción y 18 al de documental. Los equipos seleccionados accederán a un esquema de tutorías personalizadas y capacitaciones especializadas que incluyen seminarios teórico prácticos sobre temáticas como pitching y diseño de audiencias.

El programa formativo abordará contenidos fundamentales para la inserción en el mercado audiovisual, tales como marketing, financiamiento, elaboración de presupuestos y dirección. De este modo, se busca que los cineastas principiantes adquieran un conocimiento integral sobre las diversas fases que componen la puesta en marcha de una producción cinematográfica profesional.

Como instancia final del proceso, el Instituto otorgará premios a 12 proyectos, seleccionando uno de ficción y uno documental por cada una de las regiones argentinas. Los proyectos de ficción ganadores recibirán una suma de 3.400 dólares, mientras que para los documentales el monto será de 2.500 dólares. Desde la convocatoria aclararon que estos premios se liquidarán en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior al pago efectivo.

Las personas interesadas en realizar consultas sobre el concurso pueden escribir al correo electrónico concursospromocion@incaa.gob.ar, mientras que las dudas técnicas vinculadas al funcionamiento de la plataforma de inscripción deben dirigirse a enlinea@incaa.gob.ar.

Las bases y condiciones se pueden consultar en este enlace.

Inscripción acá.