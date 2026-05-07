Concordia: sedes locales universitarias marcharán el martes para reclamar financiamiento

Este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Concordia, donde representantes de distintas casas de estudio brindaron precisiones sobre la organización local de la Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo martes 12 de mayo.

Del encuentro participaron referentes de distintas instituciones académicas, como el decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación; el Ing. Campodoglio, de la Facultad de Ciencias de la Administración, Lic. Javier Coulleri; el decano de UTN Concordia, Ing. Fabián Avid, y el representante de Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en Concordia, Ignacio Monná.

Situación crítica

El sitio El Concordiense informó que durante la conferencia, los expositores contextualizaron la delicada situación económica que atraviesan las universidades públicas en todo el país, un escenario del que no escapan las instituciones de Entre Ríos ni de Concordia. Según se indicó, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, ubicando a la Argentina entre los países de la región que menos recursos destinan a la educación superior.

En ese marco, el Ingeniero Campodoglio calificó el panorama como “sumamente crítico” y advirtió que la situación se ha ido agravando desde el inicio de la actual gestión nacional. “El nivel salarial de los trabajadores docentes y no docentes presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 40% o incluso más”, afirmó.

Además remarcó que el reclamo excede lo estrictamente salarial. “Estamos peleando por los sueldos -lo cual ya es legítimo-, pero también por la posibilidad de sostener, impulsar la investigación y fortalecer el vínculo con el sector productivo regional, generando valor agregado en Concordia”, sostuvo.

En esa línea, alertó sobre una preocupante fuga de recursos humanos calificados. “En dos años, unos 200 docentes y no docentes han abandonado la universidad, y se trata de los más capacitados. Son profesionales que migran hacia otros sectores laborales”, explicó. Esta situación, añadió, impacta directamente en la calidad educativa y en la continuidad de proyectos de investigación.

Por su parte, el decano de UTN Concordia, Ingeniero Fabián Avid, señaló que, si bien la institución mantiene un orden administrativo sin deudas, el principal problema radica en la pauta salarial. “Hoy un docente que recién se inicia percibe entre 200 mil y 300 mil pesos, cifras que no resultan competitivas frente al sector privado”, indicó. Y agregó: “Eso desalienta a los profesionales a incorporarse a la docencia, lo que termina afectando la formación de nuestros futuros graduados”.

Convocatoria a la marcha

La movilización en Concordia está convocada para el martes 12 de mayo a las 18.30 en la Plaza Urquiza, desde donde se marchará hacia la plaza principal. El Licenciado Javier Coulleri subrayó que el objetivo es visibilizar tanto la problemática salarial como el recorte presupuestario que afecta a todas las universidades del país.

En tanto, Ignacio Monná, en representación de UADER, destacó la importancia de acompañar el reclamo más allá de las particularidades administrativas de cada institución. “Compartimos un contexto social preocupante y esperamos que la ciudadanía acompañe esta convocatoria”, expresó.