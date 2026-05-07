Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd presentan una comedia en Santa Fe

Este viernes 8 de mayo, la ciudad de Santa Fe recibirá la obra teatral "Tirria", una propuesta que reúne en escena a figuras de amplia trayectoria como Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd. La función se llevará a cabo a las 21 en el Teatro Luz y Fuerza, ubicado en calle Junín 2957, en el marco de una gira nacional que tuvo su reestreno en la ciudad de Buenos Aires durante el pasado mes de abril.

Esta presentación pretende acercar al público santafesino una pieza de humor negro, donde aprece también el grotesco y el teatro del absurdo, con una historia centrada en la decadencia de una familia patricia argentina y las estrategias desesperadas que utilizan para mantener las apariencias frente a su entorno social.

La trama de la obra fue escrita por Lucas Nine y Nancy Giampaolo y se enfoca en los Sobrado Alvear, una familia de alta alcurnia que se encuentra económicamente arruinada. Para ocultar su situación ante la sociedad, todos los veranos fingen emprender un viaje a Europa, aunque la realidad es que permanecen escondidos durante tres meses dentro de los baúles que se acumulan en su propia mansión.

En ese encierro forzado, los personajes sobreviven únicamente a base de arroz con leche mientras recrean paseos imaginarios por el viejo continente basados en sus recuerdos. El único testigo y cómplice de esta farsa es Hilario, el fiel criado interpretado por Capusotto, quien bajo una apariencia de extrema atención y cuidado, se encarga de gestionar la vida de sus patrones y de proteger el honor de la casa a cualquier costo.

Bajo la dirección de Carlos Branca y la producción de Damián Sequeira, la pieza hace homenaje a las comedias de teléfono blanco características del antiguo cine argentino, pero nutriéndose fundamentalmente de la tradición del grotesco nacional.

Las entradas para esta función se encuentran disponibles de manera anticipada en este enlace.