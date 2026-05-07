“Nunca se habló de trasladar un basural”, aclaró Hojman sobre el proyecto del Parque Ambiental

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, salió a aclarar el alcance del proyecto de Parque Ambiental impulsado para resolver la disposición final de residuos del área metropolitana de Paraná, luego de la polémica generada por la posibilidad de instalarlo en terrenos del ejido de Oro Verde. La funcionaria insistió en que “nunca se habló de trasladar un basural” y remarcó que el objetivo es reemplazar el actual volcadero a cielo abierto por un sistema con tecnología de relleno sanitario y tratamiento integral de residuos.

En declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza, Hojman sostuvo que el proyecto “se viene trabajando desde el inicio de la gestión de manera mancomunada entre el gobierno provincial y los intendentes y presidentes comunales involucrados en este consorcio”. En ese marco, pidió llevar tranquilidad a la población: “La gente tiene que estar tranquila, que nadie habló nunca de trasladar de lugar ni el volcadero ni ningún otro basurero a cielo abierto”.

La funcionaria explicó que lo presentado días atrás fue “un estudio de prefactibilidad con distintas alternativas”, una de las cuales contempla un sector dentro de la jurisdicción de Oro Verde. Sin embargo, aclaró que “el lugar no está definido” y que aún resta atravesar procedimientos técnicos, ambientales y de participación ciudadana antes de avanzar en cualquier decisión.

“Es un complejo ambiental, no un nuevo volcadero”

Hojman remarcó que el proyecto apunta a crear “un sitio de disposición final segura de los residuos con tecnología de relleno sanitario” y enfatizó que se trata de un modelo completamente distinto al actual basural a cielo abierto de Paraná.

“Un proyecto de parque ambiental es una tecnología que tiene, respecto a lo que es la disposición final de la fracción de rechazo, toda una etapa previa donde los municipios tienen que tener un fuerte compromiso en educación ambiental y separación de residuos”, indicó. Según explicó, el objetivo es que el material que finalmente llegue al relleno sanitario sea “la mínima fracción posible”.

Además, detalló que el esquema contempla el tratamiento diferenciado de residuos orgánicos, verdes y reciclables, dentro de un modelo de economía circular. “Todo esto generaría nuevas fuentes de trabajo porque hoy la economía circular es una gran fuente de empleos verdes”, afirmó.

La reacción de Oro Verde y el malestar vecinal

Las declaraciones de Hojman se producen luego de la fuerte reacción política y social en Oro Verde, donde el intendente César Clement anunció que el municipio no acompañará la instalación del Parque Ambiental en esa localidad. El jefe comunal argumentó que la ciudad cuenta desde hace más de una década con un sistema GIRSU propio y expresó que los vecinos “no quieren que se traigan residuos de otros lugares”.

La polémica escaló durante los últimos días y derivó en una multitudinaria asamblea vecinal realizada en el polideportivo municipal, donde se manifestaron críticas y preocupaciones sobre el posible impacto ambiental del proyecto.

En ese contexto, Hojman consideró que hubo “apresuramiento” en la comunicación pública del tema y señaló que “jamás se habló de trasladar un basural”. También sostuvo que el problema requiere una solución regional: “Es un problema de dimensiones gigantescas que individualmente no se puede resolver”.

Un proyecto discutido desde el inicio de la gestión

La secretaria de Ambiente negó que los municipios hayan sido sorprendidos por el anuncio y aseguró que todas las localidades involucradas participaron del proceso de trabajo desde el comienzo.

“Esto es un consorcio de municipios que decidieron voluntariamente unirse a resolver un problema que tiene más de 100 años”, afirmó. Según detalló, la consultoría técnica fue obtenida a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el trabajo se realizó dentro del marco legal de las mancomunidades.

Además, reveló que existen otros sitios alternativos bajo análisis y que será el propio consorcio el encargado de evaluar las distintas opciones.

Un antecedente frustrado en Paraná

Durante la entrevista, Hojman recordó que en 2019 Paraná había avanzado significativamente en un proyecto de relleno sanitario que finalmente quedó trunco. Según relató, en ese momento “estaba todo resuelto” y sólo faltaba realizar la audiencia pública.

“Contábamos con financiamiento del BID y estaba reconocido como supuesto nacional”, señaló. Sin embargo, cuestionó que posteriormente se construyera un plan de viviendas cerca del predio previsto, lo que terminó inhabilitando la iniciativa.

“Venimos perdiendo oportunidades en la región para resolver este problema”, lamentó la funcionaria, quien insistió en que el desafío actual es encontrar “el mejor lugar” para desarrollar el complejo ambiental con consenso social y sustentabilidad técnica.