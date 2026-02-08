Rugby: Argentina terminó quinta en el Seven de Perth

Este domingo concluyó la participación de Argentina en el Seven de Perth, Australia. El seleccionado argentino de rugby en su modalidad de siete jugadores había finalizado último en el grupo A y debía afrontar las semifinales por el quinto puesto.

Tras las derrotas frente a Fiji (26-10), Sudáfrica (19-12) y España (26-19), el rival en las semifinales por el quinto lugar fue Francia.

Ante los franceses, el equipo de Santiago Gómez Cora tuvo su mejor partido del torneo. Primero tomó ventaja con los tries de Pedro De Haro y Gregorio Pérez Pardo y, con la expulsión de Andy Timo en el rival, el equipo argentino aprovechó y se floreó.

Marcos Moneta, De Haro (nuevamente), Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado Castro y Juan Batac anotaron los tries restantes para el equipo argentino, que acabó imponiéndose por 47-12.

En la final por el quinto lugar, los Pumas tuvieron chance de revancha. Fue ante España, equipo con el que habían perdido en la fase de grupos. Durante la primera mitad hubo paridad y acabaron 12-12. Los tries argentinos en esa primera mitad fueron de Moneta y Matteo Graziano.

En la segunda mitad, Argentina repitió el goleo con los tries de Pedro De Haro y Luciano González; pero España solo anotó uno y acabó perdiendo por 24-19.

Con este resultado Argentina se llevó 12 puntos y alcanzó los 44 en la tabla general, con los que se encuentra en el antepenúltimo lugar, solo por encima de Gran Bretaña (30) y España (36). Para la vuelta a la competencia habrá que esperar un mes: el fin de semana del 7 y 8 de marzo volverán a competir en Vancouver, Canadá.