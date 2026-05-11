Copa Libertadores: Adam Bareiro sufrió un doble desgarro y se perdería los próximos dos partidos de Boca

El delantero está prácticamente descartado para los partidos ante Cruzeiro y la "U" Católica.

El delantero Adam Bareiro sufrió dos desgarros y quedó prácticamente descartado para los próximos compromisos decisivos de Boca por la Copa Libertadores de América. El futbolista paraguayo se lesionó el pasado sábado en la derrota Xeneize ante Huracán por 3 a 2, por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El atacante debió ser reemplazado luego de sentir una molestia fuerte tras una acción ofensiva ante el Globo. Los estudios determinaron que tiene afectado el complejo aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo, por lo que tendrá, como mínimo, un mes de recuperación.

De esta manera, Bareiro no estará disponible para el encuentro ante Cruzeiro, previsto para el 19 de mayo, y también corre serio riesgo de perderse el cruce frente a Universidad Católica, el 28 de mayo, aunque en Boca aguardarán por su evolución.

La baja representa un problema importante para el entrenador Claudio Úbeda, ya que el paraguayo había ganado terreno en la consideración del cuerpo técnico y se perfilaba como una pieza importante para la definición del grupo.

Ante este panorama, Milton Giménez aparece como la principal alternativa para ocupar el lugar de centrodelantero, mientras que otra posibilidad es que Miguel Merentiel juegue más cerca del área y que Exequiel Zeballos ingrese como acompañante en ataque, consigna NA.