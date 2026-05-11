La Unión recibe a Santa Paula por el pase a semifinales de la Liga Argentina de Básquet

El Rojo ganó sus dos partidos de local, perdió los dos en Gálvez y este martes irá por el quinto punto.

La Liga Argentina de Básquet llega a un punto de máxima tensión este martes. En Colón, La Unión recibirá a Santa Paula de Gálvez en el desenlace de una de las series más cambiantes de los playoffs, donde la localía invicta y las vicisitudes físicas han reconfigurado las posibilidades de ambos conjuntos de cara a las semifinales.

El Rojo cimentó su ventaja inicial haciendo de su casa una fortaleza inexpugnable. En los dos primeros puntos de la serie (91-73 y 85-65), el equipo colonense mostró una superioridad técnica y táctica que parecía sentenciar la llave. Sin embargo, el segundo juego dejó una herida profunda en la estructura del equipo: la rotura del tendón de Aquiles de Rodrigo Acuña.

La ausencia del pívot no solo restó puntos en la zona pintada, sino que alteró la rotación defensiva y el control de los rebotes, un déficit que Santa Paula supo explotar con inteligencia en el regreso de la serie a Gálvez. Sin Acuña, La Unión perdió el ancla de su defensa, obligando a figuras como Romero —quien viene de anotar 19 puntos en el último encuentro— a multiplicar sus esfuerzos bajo el aro para intentar compensar la falta de talla física.

Santa Paula de Gálvez, dirigida por el diamantino Francisco Blanc, arriba a este quinto duelo con la confianza en niveles máximos. Su camino desde la Reclasificación ha forjado un carácter resiliente que se evidenció en los juegos 3 y 4 (77-62 y 85-71). El equipo santafesino basa su éxito en una intensidad defensiva asfixiante y un juego colectivo donde la juventud funciona como un motor de presión constante.

El protagonismo de Jerónimo Díaz Müller, autor de 17 puntos en el último encuentro, simboliza la frescura de un plantel convencido de su libreto. El Azul ha logrado imponer un ritmo de juego vertiginoso que castiga el desgaste físico de un rival diezmado, convirtiendo la serie en una batalla de estilos clara: la jerarquía y localía de La Unión frente a la dinámica y el hambre de Santa Paula.

El juego de este martes no solo pondrá a prueba la resistencia física de los protagonistas, sino principalmente su fortaleza mental. Con la serie igualada 2-2, el factor psicológico de jugar en el Carlos Delasoie —donde los locales aún no conocen la derrota en esta instancia— asoma como la última línea de defensa para el equipo colonense.

Será un duelo de ajustes tácticos. Mientras La Unión buscará reducir el ritmo para proteger su pintura y evitar el intercambio de golpes, Santa Paula intentará acelerar las transiciones. Quien logre imponer su tempo se quedará con el boleto a las semifinales en una de las definiciones más vibrantes de la temporada.