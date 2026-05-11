Incautaron 16 kilos de cocaína en buque extranjero amarrado al sur de Entre Ríos

Un operativo conjunto de la Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permitió incautar 16 kilos de cocaína a bordo de un buque de bandera italiana, que se encontraba amarrado en el puerto de Zárate, sobre el corredor de la Hidrovía Paraná–Paraguay, al sur de Entre Ríos.

El procedimiento se realizó durante un control de rutina en la zona portuaria, con participación de personal especializado de la autoridad marítima nacional.

Durante la inspección, el capitán del buque informó que, tras zarpar desde Montevideo, un tripulante habría encontrado una bolsa con “ladrillos” de una sustancia sospechosa en un sector destinado a la carga de vehículos tipo motorhome. La situación fue documentada y resguardada con registros fotográficos y fílmicos.

Posteriormente, los efectivos constataron que se trataba de 14 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 kilos y un valor estimado superior a los 340 millones de pesos. En los envoltorios se observaba la inscripción “Fórmula 1-F1”.

Además, durante la requisa del buque -de más de 213 metros de eslora- se hallaron otras cinco bolsas de arpillera vacías de similares características en otro sector de carga.

El caso fue informado al Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 3, que ordenó el secuestro de la droga, la realización de pericias y la toma de testimonios. No se adoptaron medidas restrictivas contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades.

En paralelo, autoridades del Estado Rector de Puerto dispusieron la detención preventiva del buque con restricciones operativas.

(Fuente: El Entre Ríos)