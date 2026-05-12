Marcha federal universitaria: “Estamos en un momento extremo”, dijo la decana de Trabajo Social

Rosana Pieruzzini, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), se refirió al encuentro de decanos que hubo ayer, en la Casa de la universidad y convocó a la marcha que este martes tendrá su capítulo local en Paraná.

“Estamos en un momento extremo, en sentido de situación salarial desoladora que atravesamos desde que asumió gobierno nacional. Sufrimos un deterioro, estamos en los salarios más bajos de los últimos 25 años. Los gatos que tenemos, en eso nos importa porque va la calidad académica, el acceso al derecho de educación superior”, dijo al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza).

Pieruzzini contó que el “sistema universitario público actual en Entre Ríos no puede reemplazarse por uno privado, reconocemos las carreras y universidades privadas, pero la extensión y trayectorias de carreras de UNER es muy grande. La universidad es de nuestra sociedad, desde ahí hacemos el llamado a defenderla”.

“Los presupuestos destinados se deterioraron al 45 por ciento. La universidad va tratando de cubrir lo mínimo necesario, reasignamos partidas para cubrir. Hablamos de luz, lo que hay que pagar para funcionar. Está la baja del monto de becas, en 70 mil pesos, eso también impacta en las trayectorias”, contó.

La decana sostuvo que “en Trabajo Social tenemos pluriempleo extremo en los docentes”. “Gran cantidad de trabajo la hacen docentes, jefes de trabajos, ayudantes. Tienen que tener muchos trabajos para llegar a fin de mes y cubrir lo básico. Esto es extremo. El tiempo que pueden dedicar en el aula, y las condiciones en las que se hace el trabajo, es gravosa para la vida de cada uno”.

Pieruzzini recordó que “el gobierno expresó que el sistema universitario debería ser para quienes puedan pagarlo”. “Me parece que el deterioro hace a que, el Estado es quien no tenga que ver con el servicio que garantice un derecho. La verdad que la historia nos muestra que acceder a la educación universitaria, la posibilidad de que hijos de trabajadores accedan a la universidad y proyectar la familia, y volver a una sociedad con otro tipo de formación, implica que los trabajadores tengan un capital humano más rico, en cuanto a capacidades, profesionalización. Todo eso vuelve a la sociedad en desarrollo, se promueven empleos diferentes”, consideró.

Por último, la decana señaló que en Trabajo Social concentrarán a las 16 “y marcharemos por calle Urquiza. Confluiremos con Ciencias Económicas en la ‘Plaza de los bomberos’ (Plaza Alberdi). En la Plaza 1° de Mayo nos encontraremos con facultades de Oro Verde y marcharemos a Casa de Gobierno. Necesitamos que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Esto no es una movilización de Paraná y Entre Ríos, es de todo el país”, convocó.