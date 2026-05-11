Se reanuda el juicio contra Airaldi y el acusado pidió ampliar su indagatoria el día de su cumpleaños

El juicio oral por presunto narcotráfico contra el productor agropecuario Leonardo Airaldi se reanudará este martes 11 de mayo en los tribunales federales de Paraná con una nueva audiencia en la que declararán cinco testigos propuestos por las defensas. Además, se supo que el principal acusado pidió amplias su indagatoria el día de su cumpleaños. El proceso, considerado uno de los más relevantes en materia de narcotráfico en la región, unifica dos expedientes judiciales iniciados en Entre Ríos y Santa Fe.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal integrado por las juezas Noemí Berros (presidenta) y Emilce Rojas, junto al juez José María Escobar Cello. Por la acusación intervienen el fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona.

Además de Airaldi, están acusados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Los abogados defensores, son: Mariana Barbitta y Lucas Melo (Airaldi), Claudio Berón (Coronel), Leopoldo Meresman y José Monge (Erbes y Martínez), Nelsón Schlotahuer (Touzet); y las defensores públicas subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri (por Armocida, Schonfeld, Olivero y Sánchez).

En paralelo, Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher negocian acuerdos de juicio abreviado y no forman parte del actual debate oral.

Airaldi pidió declarar el día de su cumpleaños

Según pudo saber ANÁLISIS, uno de los movimientos más relevantes fue el pedido formulado por la abogada defensora Mariana Barbitta para que Airaldi amplíe su declaración indagatoria el próximo martes 19 de mayo, fecha en la que el acusado cumplirá 45 años.

La solicitud recibió dictamen favorable del fiscal Candioti y, para concretar la audiencia, Airaldi será trasladado nuevamente desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza hacia Paraná, donde permanece detenido desde el avance de las investigaciones por el supuesto plan criminal para atentar contra la vida del fiscal que lo investigó, del juez federal Leandro Ríos y del ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia.

La última aparición del imputado en la capital entrerriana ocurrió el 7 de marzo. Aquella vez la prensa pudo estar presente sólo cuanto se lo identificó correctamente y donde expuso su situación patrimonial y personal. Entonces, negó haber orquestado un plan criminal contra funcionarios de la Justicia y el ministro. “Jamás se me cruzó por la cabeza sacarle la vida a nadie”, aseguró.

Sin embargo, los periodistas no pudieron presenciar su declaración indagatoria, ya que así lo dispuso el Tribunal ante un pedido de la defensa del acusado. La medida motivó cuestionamientos del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Los próximos testigos

El juicio continuará el 27 y el 29 de mayo con nuevas jornadas destinadas a la producción de prueba de la Fiscalía. Para esas fechas está prevista la declaración de policías santafesinos que participaron del operativo realizado en Puerto Gaboto, donde fueron secuestrados casi 30 kilos de cocaína.

La droga fue hallada en la vivienda del puestero Diego “Pete” Torres, ubicada frente a la localidad entrerriana de Las Cuevas, sobre la costa santafesina. Según la acusación, el puestero respondía órdenes de Airaldi.

Las dos causas que llegaron a juicio

Uno de los expedientes se originó en agosto de 2022 en Puerto Gaboto, cuando las fuerzas federales secuestraron 29,491 kilos de cocaína ocultos debajo de una cama, distribuidos en 28 paquetes dentro de una vivienda alquilada por el puestero rural Torres.

Para la Fiscalía, la operatoria iba mucho más allá del domicilio allanado: sostiene que Airaldi utilizaba propiedades rurales e islas sobre el río Paraná, incluso una pista clandestina de aterrizaje, para organizar maniobras de narcotráfico.

La segunda causa tramitó en la Justicia Federal de Paraná desde 2019 e investigó a Airaldi y otras 13 personas por integrar una organización criminal dedicada a la financiación, transporte, almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

Según la hipótesis acusatoria, la banda operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 utilizando logística terrestre y fluvial en campos, estancias e islas del río Paraná, especialmente en zonas rurales del departamento Diamante y con posibles conexiones regionales para la distribución de droga.