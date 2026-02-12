Ampliaron el cupo de inscripciones para la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná

La prueba organizada por la Municipalidad de Paraná será el 21 de febrero.

Con más de 2000 inscriptos y ante la cantidad de interesados, la organización de la 5ª edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” decidió habilitar 100 nuevos cupos para la modalidad Sin remeras. Las inscripciones tienen un valor de 8.000 pesos y los interesados podrán anotarse accediendo al sitio digital www.encarrera.com.ar/parana

La carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” se llevará a cabo el sábado 21 de febrero con dos distancias, 10 km competitiva y 5 km competitiva y recreativa, abriendo en ambos casos el calendario provincial oficial de competencias atléticas de este tipo.

Organizada por la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Deportes, esta propuesta formará parte de diferentes acciones deportivas, turísticas y recreativas que buscan posicionar a nuestra ciudad dentro de la agenda deportiva del país.

La carrera tendrá como escenario de largada y llegada el Balneario Thompson, recorriendo las calles de la zona de Puerto Nuevo, Costanera y borde costero; la largada será a las 20.

Evento sostenible

Nuevamente esta 5º edición asume el desafío iniciado en la edición anterior de constituirse como una carrera sostenible. Para esto se propone la sostenibilidad a partir de acciones como:

-Promoción del uso del transporte sostenible para llegar al lugar – transporte público, bicicletas públicas o privadas.

-Se establece un circuito con iluminación 100% Led

-Medallas “finisher” de material reciclado

-Recomendar el uso de botellas plásticas propias y reutilizables

-Propiciar el cuidado y mantenimiento de la limpieza en los lugares utilizados.