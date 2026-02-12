Familias endeudadas: cada vez más personas piden créditos por fuera de los bancos y no pueden devolverlos

Un marco de tranquilidad cambiaria y financiera que provocó una baja en las tasas de interés de la economía sobre el cierre del 2025 no consiguió mejorar un tema crítico: la cantidad de deuda que acumulan las familias y, sobre todo, con entidades por fuera de los bancos, que tienen un costo financiero más alto. Casi un cuarto de esos préstamos está en situación irregular.

Son datos del Banco Central que procesó la consultora EcoGo, de Marina Dal Poggetto. Se trata de información sobre los préstamos que la gente tomó con entidades de crédito no bancarias, un universo de unas 540 empresas que incluyen billeteras virtuales, bancos digitales, cooperativas y financieras de marcas de automóviles o de grandes cadenas comerciales.

La información de cierre del 2025 muestra que este tipo de entidades acumulan préstamos por 13,1 billones de pesos. Es un aumento -en términos reales, descontando la inflación— de 142% en comparación con marzo de 2024 y de 21,5% en relación al pico anterior, en 2018.

Según EcoGo, el stock de préstamos de entidades no bancarias crece desde hace tres meses a un ritmo mayor que los créditos de bancos tradicionales, aunque está explicado por un efecto de la tasa de interés: al tener un costo financiero más alto, aumentan a una velocidad mayor.

El Banco Central había detectado, con datos hasta julio, que la cantidad de personas que acudían a estas vías de crédito también crecía, en paralelo al monto total: en julio pasado eran 11,1 millones de personas, mientras que un año antes eran 8,2 millones.

De ese total, 6 millones toman plata prestada de billeteras virtuales. Hay dos tipos de financiamiento que buscan las personas en este tipo de entidades: tarjetas de crédito o préstamos directos para consumo.

Hacia el cierre del 2025, las tasas de interés de la economía habían mostrado una caída tras las muy fuertes tensiones cambiarias durante la previa de las elecciones legislativas que incluyeron una demanda récord de dólares por parte de los ahorristas. La de los préstamos personales, por ejemplo, pasó aproximadamente de 85% anual en octubre a 65% a fin de año.

Ese contexto de tasas menos exigentes no hizo mejorar el perfil de endeudamiento con las entidades no bancarias. De acuerdo a las cifras oficiales relevadas por EcoGo, en diciembre la irregularidad de pago, es decir, los saldos que no se pagan con normalidad y tienen al menos 30 días de atraso, afecta casi a un cuarto del total prestado.

La última cifra de morosidad con billeteras y otras entidades no bancarias es de 22,8%, cuatro veces más que en el sistema financiero en general. La deuda hacia ese tipo de prestamistas representa el 34% del total del salario familiar, un número sin antecedentes. Y al incluir los saldos con bancos tradicionales, ese número escala a 143% del ingreso de los hogares.

Fuentes del sector aseguran que el deterioro del perfil de deuda está ligado "al contexto macroeconómico", y que si bien hay entidades de este tipo más chicas que llegan a registrar moras de entre 30 y 40 por ciento del total prestado, entre los jugadores con participación más alta en el mercado la irregularidad es más baja.

Según el informe de EcoGo, casi el 53% del mercado es dominado por dos empresas: Naranja X (38,9% del total) y Mercado Pago, con 13,8%. Hace un año esas proporciones eran de 44,6% y 11,8%, respectivamente. Le sigue otro grupo amplio de compañías financieras que no superan en ningún caso el 3% de participación de mercado.

En el universo amplio de entidades que dan créditos sin ser bancos hay firmas que están asociadas a bancos tradicionales (Naranja X forma parte del Grupo Galicia; y Santander Consumer, 1,3% de la participación total del mercado); y otras como Directo (del Grupo ST, propietaria del banco BST) o Banco Columbia. También American Express o Ualá, o el Banco del Sol, de Sancor Seguros.

Entre las principales prestamistas relevadas en el informa también están otras con fuerte presencia en el interior del país como Crédito Argentino (de Santa Fe), o Tarjeta Sucrédito en Tucumán.

También existen financieras asociadas a grandes cadenas comerciales (Cencosud, Megatone, Naldo Lombardi, Frávega, Cetrogar), supermercados (La Anónima) y marcas del sector automotor (como Scania Credit, Creditech del Grupo Corven o AGCO, fabricante de maquinaria agrícola).

Aparece, entre los principales 15 entidades no financieros con préstamos, la petrolera YPF. Se trata de una unidad de negocios particular, YPF Ruta, que da créditos a administradoras de flotas de camiones.

Las tasas de interés son para este tipo de entidades más altas que en los bancos tradicionales. Entre las 10 principales prestamistas incluidas en el ranking de EcoGo, el costo financiero total (CFT) puede llegar a ser superior al 500% anual. De todas formas, el porcentaje final depende de qué tipo de producto ofrezca y del perfil de crédito de cada usuario.

