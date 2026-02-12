Cinco detenidos en Diamante y secuestro de cocaína, marihuana, una moto y un utilitario

Cinco allanamientos simultáneos realizados este jueves en el departamento Diamante culminaron con el secuestro de estupefacientes, armas, dinero en efectivo y vehículos, además de la detención de cinco personas en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

El operativo fue llevado adelante por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Diamante, con colaboración de las divisiones de Drogas de Gualeguay, Victoria y Nogoyá, junto a la División Operaciones de la Dirección General de Drogas. Grupos especiales participaron en los procedimientos para garantizar el ingreso a los domicilios allanados.

Como resultado del despliegue investigativo y operativo, se logró el secuestro de cocaína y marihuana fraccionadas y listas para la venta, alrededor de 600 mil pesos en efectivo, dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”, cartuchería de distintos calibres y un motovehículo.

En una primera instancia, se dispuso la detención de tres hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente. Posteriormente, en el marco de actuaciones complementarias derivadas de la investigación, se concretó el secuestro de un utilitario marca Citroën Berlingo vinculado a la causa y la detención de otros dos masculinos.

De este modo, el total de personas detenidas ascendió a cinco. Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que los procedimientos permitieron desarticular puntos de comercialización de drogas y reafirmaron su compromiso en la lucha contra el microtráfico en la provincia.